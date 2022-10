Berlino, primo teaser: ecco la squadra al completo dello spinoff de La Casa di Carta

È passato circa un anno dal gran finale de La Casa di Carta e da quando, in contemporanea, si è iniziato a parlare di un prequel spinoff su Berlino, probabilmente il personaggio più interessante di tutta la serie. Con una nuova serie di furti da compiere, ecco la sua squadra al completo nel primo teaser in assoluto.

Poco più di una settimana fa, l’evento TUDUM di Netflix è stato ricettacolo di una quantità inverosimile di trailer, annunci, aggiornamenti. Fra questi non potevano mancare gli show con cui la piattaforma streaming prova a capitalizzare nuovamente il fenomeno globale de La Casa di Carta. Lo ha fatto con un trailer brutale per la seconda stagione di Money Heist Korea, la versione k-drama dello show originariamente spagnolo.

Ma a fianco di questo aveva abbozzato una sinossi dello spinoff su Berlino, che riporterà Pedro Alonso nei panni del ladro prematuramente scomparso nel corso della serie e per questo – mai abbastanza – riportato in vita attraverso una serie di flashback dopo la felice notizia del rinnovo. In altre parole, sapevano di aver fatto fuori il personaggio migliore e ora non possono fare altro che dedicargli un prequel.

Nel teaser appena reso pubblico vediamo solo volti nuovi: Tristán Ulloa è Damián, confidente di Berlino; Michelle Jenner è Keila, specialista di elettrinica; poi Begoña Vargas (Welcome to Eden) come Cameron, Julio Peña Fernández (Through My Window) come Roi e Joel Sánchez come Bruce. La stagione di debutto che sta attualmente svolgendo le sue riprese a Parigi avrà un totale di otto episodi ed è frutto delle stesse menti dietro Money Heist: Esther Martínez Lobato e Álex Pina.