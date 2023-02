Berlino: il nuovo trailer annuncia la data d'uscita dello spin-off de La casa di carta!

Netflix ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer di Berlino, l'attesa serie spin-off de La casa di carta, che oltre a mostrare il personaggio protagonista, ancora interpretato da Pedro Alonso, ci svela anche la data d'uscita ufficiale dello show sulla piattaforma digitale. Gli eventi della trama, ovviamente, fungeranno da prequel alla serie.

"Un nuovo colpo nella città dell’amore" possiamo leggere nella descrizione del video su YouTube pubblicato da Netflix. L’ambientazione degli otto episodi della serie spin-off, sarà, infatti, Parigi, città nella quale si sono svolte le riprese a partire da ottobre 2022.

Pedro Alonso ritorna al ruolo del furbo e libertino Berlino. Insieme a lui, la sua nuova banda di fuorilegge: Michelle Jenner (Isabel) interpreta Keila, un’autorità nell’ingegneria elettronica; Tristán Ulloa (Fariña – Cocaine Coast) veste i panni di Damián, un professore filantropo e il consigliere di Berlino; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) interpreta Cameron, un kamikaze che vive sempre al limite; Julio Peña Fernández (Dalla mia finestra) dà vita al ruolo di Roi, il fedele seguace di Berlino; e Joel Sánchez interpreta Bruce, l’instancabile uomo d’azione della banda.

Gli otto episodi della serie, creata da Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Sky Rojo) e Álex Pina (La casa di carta, Sky Rojo), sono scritti da David Oliva, David Berrocal, Esther Martínez Lobato e Álex Pina e diretti da Albert Pintó (Sky Rojo, Possession – L’appartamento del diavolo), David Barrocal (Sky Rojo, La casa di carta) e Geoffrey Cowper (Day Release).

Come svelato dal teaser, Berlino arriverà su Netflix il prossimo dicembre. Mancando, quindi, ancora un bel po', c'è tutto il tempo per un ripasso totale de La casa di carta. Pedro Alonso veniva introdotto proprio nel primo episodio della serie per poi morire alla fine della prima stagione. Tuttavia, il personaggio ha fatto ritorno nelle stagioni finali in alcuni flashback.