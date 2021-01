Bernie Sanders sbarca nell'Arrowverse: eccolo con Oliver nella foto di Stephen Amell!

Quanto ci manca Arrow? La chiusura dello show da cui tutto ha avuto inizio ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile nell'Arrowverse e nei cuori di tutti i fan del franchise: gli ultimi giorni, però, hanno visto saltar fuori un nuovo eroe a cui, a parer nostro, sembra non mancare proprio nulla per raccogliere l'eredità di Oliver Queen.

Di chi stiamo parlando? Ma di Bernie Sanders, naturalmente! L'ex-rivale di Joe Biden alle primarie democratiche è stato suo malgrado il vero protagonista della cerimonia per il giuramento del neo-presidente USA, grazie a quella posa disinvolta e, soprattutto, a quei fantastici guanti che hanno fatto letteralmente impazzire il mondo.

Il meme del buon Bernie è diventato virale nel giro di poche ore ed ha fatto la sua apparizione praticamente in ogni contesto, dal Marvel Cinematic Universe a Game of Thrones, passando per La Regina degli Scacchi, The Big Bang Theory e, ovviamente, l'Arrowverse! L'ultima foto postata da Stephen Amell ci mostra infatti Sanders in compagnia proprio di Oliver Queen e Adrian Chase, in quello che ha tutta l'aria di essere un terzetto davvero esplosivo!

Sanders a parte, comunque, i fan hanno dovuto mandar giù un'altra delusione negli ultimi giorni: è infatti ufficiale la cancellazione del crossover tra Batman e Superman & Lois.