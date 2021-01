Bernie Sanders superstar: da Game of Thrones a The Big Bang Theory, il suo meme è ovunque!

Bernie Sanders superstar: l'ex-rivale di Joe Biden alle primarie del Partito Democratico statunitense sta letteralmente rubando la scena al neo-eletto presidente degli Stati Uniti in queste ore, grazie a un meme che si candida a diventare uno dei più popolari di quest'anno appena iniziato.

L'immagine in questione l'avrete vista tutti: Sanders, uno dei primi a presentarsi a Capitol Hill per la cerimonia del giuramento, con assoluta nonchalance sfoggiava un look destinato a non passare inosservato, soprattutto grazie alla presenza di quei guanti home-made diventati immediatamente oggetto di tendenza.

Il meme che ritrae il politico statunitense seduto a gambe accavallate ha fatto immediatamente il giro del mondo e si è prestato ad ogni tipo di reinterpretazione: basta dare una veloce occhiata ai social per trovare il nostro Bernie in compagnia di Sheldon e Leonard nell'appartamento di The Big Bang Theory, intento a giocare a scacchi con Beth Harmon ne La Regina degli Scacchi o a rubare il posto a re Bran lo Spezzato in Game of Thrones.

Considerato quanto poco soddisfacente sia risultato a molti il finale di GoT, d'altronde, non vediamo perché non tentare questa strada: un Sanders re, magari, avrebbe accontentato i fan molto più della soluzione scelta da Benioff e Weiss! A proposito dello show HBO, ecco tutto ciò che sappiamo sui Sette Regni di Game of Thrones; vediamo, invece, dove potrebbe essere andato Jon Snow dopo il finale di Game of Thrones.