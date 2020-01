Il best nine di Instagram di Kaley Cuoco è all'insegna dei ricordi di The Big Bang Theory

Siamo giunti a quel periodo dell'anno in cui molte persone condividono il proprio best nine su Instagram e anche Kaley Cuoco ha partecipato al gioco, proponendo un collage di immagini che provocheranno la nostalgia dei fan di The Big Bang Theory.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, diverse delle foto vedono l'attrice in compagnia degli altri membri della fortunata sit com (giunta alla conclusione proprio nell'anno appena finito), soprattutto al fianco di Johnny Galecki, il suo marito nello show creato da Chuck Lorre e Bill Prady.



"Ok, dovevo stare al gioco", ha scritto Cuoco. "Sembra che tutti abbiano amato i miei post su TBBT, incluse molte foto con @sanctionedjohnnygaleck. uhg, non diteglielo". L'attrice ha poi citato l'immagine in cui compare alla premiazione dei Golden Globes con uno dei "più bei vestiti" che ha indossato nel corso dell'anno e ha ringraziato tutti coloro che l'hanno supportata: "Sono super grata per tutto di questo anno trascorso. Carriera, famiglia, amici, tante creature a quattro zampe e il miglior marito al mondo".



Nelle scorse settimane, Cuoco aveva parlato dei nuovi progetti che la vedono coinvolta, in particolare le difficoltà nel doppiare Haley Queen nella nuova serie animata DC, ma aveva espresso anche tutta la sua soddisfazione per il lavoro fatto in The Flight Attendant, la serie HBO Max di cui sarà protagonista nel 2020 e in cui reciterà con T.R. Knight, Michiel Huisman, Sonoya Mizuno, Colin Woodell, Merle Dandridge e Griffin Matthews.