BET ordina Twenties, serie comedy ideata da Lena Waithe

Sulla scia del rinnovo di Boomerang per una seconda stagione, BET ha deciso di dare il via libera a Twenties, nuova serie comedy ancora scritta dalla vincitrice dell'Emmy Lena Waithe.

Serie a camera singola, creata e scritta dalla Waithe quando aveva poco più di vent'anni, Twenties sarà composta da otto episodi da mezz'ora ciascuno e seguirà le vicende di una ragazza nera e queer, Hattie, e delle sue due migliori amiche etero, Marie e Nia, che trascorrono buona parte delle loro giornate tra pettegolezzi e sogni. Lo show sarà incentrato sull'amicizia, sul trovare l'amore, e sullo scombinare ogni cosa durante questo percorso di ricerca. Una vera e propria storia di formazione calata nella contemporaneità.

La Waithe, olltre che a scrivere gli episodi insieme a Susan Fales-Hill, sarà anche produttrice esecutiva della serie insieme a quest'ultima, a Rishi Rajani e a Andrew Coles. Connie Orlando, capo della programmazione a BET Networks, ha dichiarato in proposito: "BET Networks è entusiasta di rinnovare la propria collaborazione con Lena Waithe sia per Boomerang che con Twenties, perché è senza dubbio una delle voci più rilevanti della nostra generazione e una che scuote le cose a modo suo. BET si impegna quindi in questa missione con delle narrazioni inclusive e autentiche, che gli spettatori si aspettano dal nostro marchio".

La Waithe ha così commentato il via libera alla sua creatura: "Twenties è un progetto che sogno di realizzare da quando ho memoria. Penso che molte persone ne siano rimaste interessate ma non riuscivano a visualizzarla nella loro mente. Sono felice che Scott Mills e Connie Orlando ci siano riusciti. Non potrei essere più felice di continuare il mio rapporto con BET. So che il pubblico stava aspettando da tempo una serie come questa".

Oltre a Boomerang, la Waithe è anche autrice di The Chi serie drammatica di Showtime giunta alla sua seconda stagione, e i suoi prossimi progetti includono Queen & Slim, con Daniel Kaluuya diretto da Melina Matsoukas; Them, serie antologica horror di Amazon, e un progetto senza titolo di HBO che sta producendo. La Waithe sarà anche nel cast della terza stagione di Westworld, il cui arrivo è previsto su HBO nel 2020.