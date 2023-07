Bethany Joy Lenz di One Tree Hill: 'Sono stata in una setta per 10 anni'

Bethany Joy Lenz ha dichiarato di aver passato dieci anni in una setta e i dieci anni successivi cercando di recuperare mentalmente da tutto quello in cui si è ritrovata. L’attrice e cantante, che non ha rivelato il nome della setta, era già stata coinvolta in un altro culto da cui era uscita dopo un paio d’anni, criticandone l’autoritarismo.

Dopo che l’anno scorso Maisie Williams ha raccontato degli abusi subiti da bambina a causa di una setta, si torna a parlare di culti non riconosciuti dopo le dichiarazioni della Lenz, che ha preferito non raccontare troppo della sua esperienza a causa di questioni legali e del fatto che delle persone sarebbero ancora coinvolte nella situazione.

Per la donna quella che ha accennato non sarebbe stata l’unica esperienza di questo tipo: nel 2021, infatti, Bethany ha raccontato di un’altra sua disavventura nella setta Mosaic Church di cui avrebbe fatto parte per due anni e di cui ha denunciato il controllo sugli adepti da parte del leader Erwin McManus che l’avrebbe portata a lasciare il culto.

L’attrice di One Tree Hill ha dichiarato che avrebbe da scrivere un libro su questa sua esperienza decennale e sui dieci anni che le ci sono voluti per recuperare psicologicamente dai danni subiti.

Purtroppo, le questioni relative a certi tipi di culti sembrano essere all’ordine del giorno ad Hollywood, come ha dimostrato anche la condanna subita da Allison Mack, coinvolta nella setta NXIVM.