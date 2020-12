Better Call Saul: 5 cose che si collegano direttamente a Breaking Bad

Better Call Saul è più di un semplice prequel che ci spiega la trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman, lo spin-off ha superato ogni aspettativa approfondendo ed esplorando la mitologia del mondo creato da Vince Gillian.

Mentre le riprese della sesta e ultima stagione di Better Call Saul stanno per iniziare, ci sono alcuni punti di collegamento, piccoli e grandi, tra il prequel e la serie madre Breaking Bad, alcuni dei quali aggiungono un significato più profondo alla storia.

Durante la sospensione di un anno dalla professione di avvocato Jimmy lavora come manager in un negozio di cellulari e inizia un traffico secondario di vendita di telefoni cellulari usa e getta ai delinquenti con il nome di "Saul Goodman". In Breaking Bad, questi telefoni sono diventati una parte importante del modello di business di Saul Goodman, tanto che ha un cassetto della scrivania pieno di una varietà di cellulari a conchiglia.



Lo stile appariscente di Saul è fatto di abiti dai colori vivaci e un particolare anello sul suo mignolo. Nel decimo episodio della prima stagione intitolato "Marco", il migliore amico di Jimmy muore di infarto. Al funerale, la madre di Marco regala l'anello di suo figlio a Jimmy, che lo indossa anche se è troppo grande. Lo vedremo al suo dito per tutto il tempo in Better Call Saul e in Breaking Bad.



In un riferimento a quel fatidico primo incontro tra i nostri protagonisti, apprendiamo che Saul non stava affatto bluffando quando ha detto a Walt e Jesse che ha le ginocchia malandate. Dice la stessa cosa quando i poliziotti lo arrestano nella prima stagione di Better Call Saul. Questo perché era solito mettere in scena cadute per guadagnare un po' di soldi.



C'è un piccolo valore sentimentale nel nome della holding di Saul, Ice Station Zebra Associates, che usa per aiutare Walt a riciclare denaro in Breaking Bad. Come apprendiamo in Better Call Saul, Ice Station Zebra è il film preferito di Kim. Anche se la donna non è presente in Breaking Bad, questi piccoli dettagli sembrano ricollegarsi a lei.



Krazy-8, compare anche in Better Call Saul. Il furgone che guida ha il logo di Tampico Furniture e indossa anche un'uniforme con il logo dell'azienda. Tampico è un negozio di mobili dove Walt, come ricorda in Breaking Bad, ha comprato la culla per suo figlio Walter Jr.

