Better Call Saul 5: Dean Norris e il compianto Robert Forster riprenderanno i loro ruoli

Come confermato da Entertainment Weekly, nel corso della quinta stagione di Better Call Saul rivedremo dei volti familiari di Breaking Bad: Dean Norris, Steven Michael Quezada e il compianto Robert Forster, che riprenderanno i rispettivi ruoli.

Ebbene sì. Dopo averlo rincontrato nel film sequel El Camino - Il film di Breaking Bad, ritroveremo il personaggio di Ed Galbraith in uno degli episodi della quinta stagione di Better Call Saul, come rivelato dai produttori nel corso del Television Critics Association winter press tour. Ricordiamo che Forster è morto lo scorso ottobre all'età di 78 anni dopo una battaglia contro il cancro al cervello, e nel film El Camino era già tornato a rivestire i panni di Galbraith dapprima rifiutandosi di aiutare Jesse Pinkman a scomparire, redimendosi verso il finale e mostrando compassione per il giovane ragazzo.

Il personaggio apparve per la prima volta nel penultimo episodio di Breaking Bad, quello nel quale aiutava Walter White a scomparire nel nulla, nascondendolo nel New Hampshire. Ed nello stesso frangente stava aiutando anche Saul Goodman a scomparire, spedendolo in Omaha. La scena che vedrà Forster protagonista nella quinta stagione di Better Call Saul è stata girata durante le riprese proprio di El Camino, secondo quanto rivelato dal produttore esecutivo Peter Gould, che ha ribadito l'esistenza di un piano già esistente che prevedeva il suo ritorno. "Ero così emozionato nel vederlo tornare".

Vince Gilligan, per l'occasione, ha tenuto a ricordare il compianto attore: "E' il tipo su cui puoi sempre contare. Penso che Robert fosse quel tipo di persona anche nella vita e che portasse il suo essere al personaggio di Ed - questo personaggio non aveva nome all'inizio, lo chiamavamo solo Disappearer - ma in maniera innata credi che questa persona sarà in grado di aiutarti. Credi fermamente che sia un maestro in ciò che fa al punto che Walter White, Saul Goodman e in seguito anche Jesse Pinkman si rivolgeranno a lui per salvarsi. Con Robert, non riesco a pensare ad altri attori al suo livello. E lui lo faceva pure sembrare molto semplice".

Tra i personaggi più amati di sempre in Breaking Bad, farà ritorno anche Hank Schrader, interpretato come sempre da Dean Norris. Il grintoso agente della DEA farà ritorno nella serie prequel per ben due episodi e lo vedremo come di consueto al fianco del collega Gomez, che avrà nuovamente il volto di Steven Michael Quezada.

Come confermato sempre in nottata, Better Call Saul è stato rinnovato per una sesta e ultima stagione.

La quinta stagione di Better Call Saul esordirà su AMC il 23 febbraio 2020 per poi arrivare su Netflix (anche in Italia) il giorno successivo, 24 febbraio. La serie verrà distribuita su Netflix al ritmo di un episodio a settimana, sempre il giorno seguente la messa in onda statunitense. Nei prossimi 10 episodi della serie Jimmy McGill deciderà di proseguire la sua attività professionale sotto il nome di Saul Goodman attuando quella trasformazione necessaria per il collegamento alla serie madre. Su queste pagine potete recuperarne il trailer ufficiale.