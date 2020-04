Better Call Saul 5: l'esplosivo finale di stagione è in streaming su Netflix

È tutto pronto per il finale di stagione della serie incentrata su Jimmy McGill/Saul Goodman: dopo l'intervista a Tony Dalton di Better Call Saul, vi segnaliamo che l'episodio è disponibile nel catalogo di Netflix.

Si chiude quindi una delle stagioni più importanti per il futuro del personaggio interpretato da Bob Odenkirk, il decimo episodio intitolato "Something Unforgivable" viene descritto così dall'azienda statunitense con sede in California: "Dopo la resa dei conti con Lalo, Jimmy esige risposte da Mike. Un avvertimento di Howard fa riflettere Kim. Nacho intraprende uno snervante viaggio in Messico".

Come avete potuto leggere nella nostra anteprima di Better Call Saul 5, l'attuale stagione si rivela fondamentale per porre le basi della nuova identità di Jimmy, che ha ormai completato del tutto la sua trasformazione in Saul Goodman, evento che ha provocato diversi momenti di tensione con Kim, personaggio interpretato da Rhea Seehorn, risolti poi con il loro atipico matrimonio, nonché scontri con il suo rivale Howard.

Ricordiamo che la serie prequel di Breaking Bad si concluderà con la sesta stagione, composta da 13 episodi e che dovrebbe andare in onda nel corso del 2021, anche se non è sappiamo se l'attuale emergenza data dall'epidemia di Coronavirus avrà ripercussioni anche sulle prossime puntate inedite.