Better Call Saul: 5 momenti stratosferici aspettando l'ultima stagione

Quello che la serie Better Call Saul è riuscita a fare, nel corso delle sue (per ora) cinque stagioni, ha dello straordinario: raramente uno spin-off riesce a raggiungere le vette e il successo generati dalla serie principale, e virtualmente nessuna riesce addirittura a superarlo. Il prodotto confezionato da Vince Gilligan è riuscito nell'impresa.

Per celebrare il capolavoro che narra della discesa di Jimmy McGill negli inferi, abbiamo dedicato allo show una serie di approfondimenti e FAQ molto utili, come per esempio quando uscirà la sesta e ultima stagione di Better Call Saul, oppure che fine abbia fatto Kim di BCS in Breaking Bad, o anche 5 cose che legano direttamente Better Call Saul a Breaking Bad. E mentre abbiamo già visto dove sia ambientato BCS, e il fatto che Better Call Saul abbia sia stata tra le serie preferite indicate da nientemeno che Barack Obama, oggi, in attesa della sesta stagione della creatura di Vince Gilligan e Peter Gould, vogliamo ricordarvi le scene migliori, i momenti più incredibili che abbiamo vissuto sinora.

Uno dei grandi punti di forza del crime drama targato AMC è sicuramente quello di aver mostrato una storia molto più corale della sua sorella maggiore. E un esempio è fornito dallo splendido sesto episodio della prima stagione, Poliziotti, interamente incentrato sul passato di Mike Ehrmantraut (interpretato da Jonathan Banks). Nel lungo, emozionante e tesissimo monologo finale di Mike rivolto alla nuora Stacey, nel quale Mike racconta del fatto di essere stato un poliziotto corrotto e di aver portato per questo motivo alla morte del figlio Matt, il marito di Stacey. Un momento davvero commovente, che ci mostra la vera anima di Mike e che è valso (tra gli altri suoi momenti fantastici della prima stagione) a Banks la nomination Emmy.

Un altro grande motivo per cui la serie è memorabile è la sua capacità di aver costruito dei paralleli davvero interessanti e magnifici, sia dal punto di vista registico, che narrativo, dei suoi principali protagonisti, ovvero Jimmy "Saul Goodman" McGill e Kim Wexler (Rhea Seehorn). Nella seconda stagione, nel quinto episodio, Rebecca, ci rendiamo conto dei diversi approcci alla carriera dei due avvocati, così simili eppure così differenti. La splendida sequenza che ci mostra Kim alla ricerca disperata di un contratto per la HHM per "salvarsi da sola", accompagnata dalla canzone A Mi Manera dei Gispy Kings ci fa capire come la donna abbia davvero a cuore il suo lavoro, e che lo metterebbe sopra a qualsiasi cosa. Una scena meravigliosa per fotografia e regia, e che ci offre un'introspezione sul personaggio di Kim senza precedenti.

Ma la serie è anche, e a volte soprattutto, confronto. Quello che ha tenuto banco, sino alla terza stagione, è stato tra i fratelli McGill, Jimmy e Chuck (Michael McKean). Nel quinto episodio della terza stagione, Imbroglio, lo scontro tra fratelli giunge al suo culmine, nella battaglia giudiziaria del duo Wexler-McGill per salvare Jimmy dalla radiazione dall'ordine degli avvocati, voluta da Chuck. I momenti finali dell'episodio, quando Chuck si rende conto di aver perso, e di aver mostrato di non aver nessuna allergia alle fonti elettriche, è tra i più intensi della serie, con un discorso a metà tra il delirante e il commovente condotto da Chuck, che prega la giuria di dargli ascolto, invano. Gli attimi conclusivi, che ritraggono Chuck esattamente sotto al cartello dell'uscita di emergenza, poi, è una chicca artistica che funge da anticipazione per il tragico destino del fratello maggiore McGill nel finale della terza stagione. Poetico.

Come abbiamo detto, la storia è quella della discesa nel male di Jimmy McGill e nella sua trasformazione definitiva in Saul Goodman, lo spietato avvocato del diavolo. Il sesto episodio della quarta stagione, Pignatta, ci mostra per la prima volta di cosa sia capace Saul (Bob Odenkirk), quando, dopo aver intrapreso il suo business dei cellulari non rintracciabili, si deve scontrare con tre teppisti che vogliono rendergli difficile il business. La risposta di Saul? Attirarli in una trappola, nella quale vengono appesi a testa in giù e minacciati di morte, per far diffondere la voce che Saul sia intoccabile, senza dimenticare una punizione fisica per averlo infastidito. Anche in questo caso, una regia splendida ci fa sentire tutta la tensione e la rabbia di un uomo che sente il mondo in debito con lui.

Non possiamo non concludere che l'incredibile confronto avvenuto tra Kim e Lalo Salamanca (Tony Dalton) nel nono episodio della quinta stagione, Strade Cattive. Kim ha ormai deciso di abbracciare la via definitiva del male, e per farlo deve confrontarsi con una delle famiglie più spietate e brutali del cartello, la donna, tuttavia, riesce a tenere testa a Lalo sfoggiando la sua migliore retorica, scampando il pericolo (almeno per il momento).

