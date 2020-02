Better Call Saul 5: ecco l'orario in cui Netflix renderà disponibile la prima puntata

Se avete divorato il riassunto di Better Call Saul e siete ormai pronti per la quinta stagione allora allacciate le cinture, perché Saul Goodman sta per tornare.

In America saranno due le piattaforme streaming a contendersi le visualizzazioni di Better Call Saul: AMC e Netflix. La prima pubblicherà le puntate con un giorno di anticipo. In Italia, invece, sarà Netflix a renderla disponibile.

Il 24 febbraio alle ore 9:00 di mattina potremo mettere le mani sulla prima puntata, intitolata Magic Man. Generalmente, gli episodi verranno diffusi su Netflix con cadenza settimanale, ma ci sarà subito una piacevole eccezione: la seconda puntata (50% off) arriverà il giorno immediatamente successivo, martedì 25 febbraio alle 9:00.

Gli episodi previsti sono dieci e continueranno ad uscire fino al 21 aprile 2020.

L'attrice Rhea Seehorn, interprete di Kim Wxler, ha garantito che la quinta sarà la stagione più tragica di Better Call Saul. Come da abitudine, vivremo quindi momenti particolarmente divertenti alternati a sequenze di tensione che ci faranno preoccupare non poco per le sorti di tutti i personaggi che ruotano attorno al protagonista interpretato da Bob Odenkirk. Tornerà ovviamente anche il mitico Gus Fring: recentemente l'attore Giancarlo Esposito ha parlato dei capelli di Gus e del perché sembrino diversi da quelli visti in Breaking Bad.

Non resta che mettersi comodi e goderci anche questa quinta stagione.