Better Call Saul 5: lo showrunner sul clamoroso finale con Kim

È sbarcato oggi su Netflix l'ultimo episodio della quinta e straordinaria stagione di Better Call Saul, intitolato "Something Unforgivable", che ha messo in scena una conclusione di grande intensità per l'arco narrativo che anticipa l'arrivo della sesta e ultima stagione della serie di Peter Gould e Vince Gilligan.

Quello che ha colpito più di ogni altra cosa gli spettatori è stata la trasformazione di Kim, ora molto più aperta a tiri meschini, tanto da arrivare a pensare di costruircisi sopra il proprio futuro lavorativo e al fianco di un incredulo e quasi spaventato Jimmy.



Parlando ai microfoni di Rolling Stone, Peter Gould, anche sceneggiatore e regista dell'episodio, ha rivelato che "cosa sta accadendo a Kim?" sarà una domanda centrale nel corso dell'ultima stagione: "Sotto molti punti di vista, Kim è l'anima in questione adesso. Nel bene e nel male, sappiamo chi sia Saul Goodman in Breaking Bad. Ma cosa sta succedendo a Kim Wexler? Dove sta andando? Ci sono molte buone possibilità e molte altre non così grandi".



La decisione di dare una svolta di questo tipo a Kim è arrivata tardi durante lo sviluppo di Better Call Saul 5, suggerita da Vince Gilligan nel corso della progettazione del plot: "Vince ha suggerito di guardare molto attentamente a ciò che è già successo, e così mi sono ricordato che Kim aveva giurato alla fine della premiere di stagione che non avrebbe mai truffato un suo cliente, salvo poi fare subito dopo esattamente questo. Lì c'era un motivo puro, per aiutare un cliente che evidentemente non capiva la gravità della situazione. Mentre ci avviciniamo all'ultima metà di questa stagione, invece, sembra proprio che Kim - e scusate il gioco di parole, forse non la migliore frase da usare - cominci 'diventare maligna' (breaks bad, Breaking Bad n.d.r)".



Parlando invece con l'Hollywood Reporter, sempre Gould ha rivelato che qualsiasi cambiamento sia avvenuto in Kim, sia già avvenuto da molto tempo: "Sembra essere cambiato qualcosa in lei. La sua prospettiva sulla vita sembra aver modificato i suoi modi. Penso che questo sia stato un percorso iniziato già da molto tempo, ma è qualcosa che mi sorprende, quando lo vedo, e sorprende persino Jimmy".



Gould sostiene che Kim vuole avere il controllo, lo stesso che guardando alle stagioni precedenti ma anche solo agli episodi della prima metà della quinta stagione non ha mai avuto. È stata usata e presa in giro, sia da Jimmy che dalla Mesa Verde. Le sue decisioni negli ultimi due episodi di questa stagione sembrano proprio averne corretto la rotta in modo deciso, decisamente troppo nella direzione opposta:



"Credo sia importante per lei non essere una semplice passeggera. Vuole conoscere e sapere, essere capitana della sua stessa nave. In passato ha detto 'non mi salvi tu. mi salvo da sola'. È molto orgogliosa e sa prendersi cura di se stessa e prendere le proprie decisioni e non credo voglia mai seguire qualcuno o essere un peso secondario".



