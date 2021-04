Better Call Saul 6: ecco i 3 villain che torneranno per la stagione finale

I fan dell'universo di Breaking Bad dovranno presto salutare amatissimi personaggi del calibro di Jimmy McGill. Better Call Saul è stata infatti rinnovata per una sesta e ultima stagione che ci mostrerà la definitiva transizione di Jimmy in Saul Goodman,l'avvocato senza scrupoli che abbiamo conosciuto in Breaking Bad tanti anni fa.

L'ultima stagione dell'acclamata serie AMC probabilmente ci lascerà tutti scossi, soprattutto perché sembra ormai chiaro che tre famosi cattivi stiano per tornare. Nei giorni scorsi, l'account Twitter ufficiale di Better Call Saul ha condiviso un'immagine in cui sono ritratti insieme Lalo Salamanca (Tony Dalton), Don Eladio Vuente (Steven Bauer) e Juan Bolsa (Javier Grajeda). Il tweet si riferiva al trio come "tre ragazzi fantastici e terrificanti", e sembra chiaro che li rivedremo ancora una volta nella stagione 6.

I fan aspettavano ormai da un bel po' di tempo di vedere l'ultima stagione di Better Call Saul. La sua produzione, come quella di molte altre serie, ha subito notevoli ritardi a causa della pandemia. Ora però sembra che i lavori per Better Call Saul 6 stiano procedendo a pieno ritmo, e a quanto pare l'ultima puntata verrà rilasciata nel corso del 2022.

Intanto AMC ha rivelato che ci sarà una serie animata spin-off di Better Call Saul intitolata Slippin' Jimmy.