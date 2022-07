Better Call Saul 6, Aaron Paul sul cameo di Walt e Jesse: 'Ci hanno tenuto in prigione'

Il ritorno di Walt e Jesse in Better Call Saul 6 ha spiazzato tutti e a quanto pare, l'annuncio di questo cameo ha colto di sorpresa anche Bryan Craston e Aaron Paul che per mesi hanno mantenuto in tutti i modi possibili questo segreto.

Parlando con l'Albuquerque Journal, l'interprete di Walter White ha detto: "Ci è stato chiesto di mantenere tutto segreto. Siamo stati trasportati in aereo nell'oscurità della notte. Abbiamo preso questo aereo e siano andati in una sezione privata dell'aeroporto. E poi abbiamo fatto due passi fuori e siamo saliti su un SUV. Ci spostano in un Airbnb, un duplex. Era all'ultimo piano e ci hanno detto che non potevamo uscire".

Per i due attori l'esperienza surreale sul set di Better Call Saul 6 è stata davvero incredibile, e stando a quanto riferito hanno avuto ben 4 giorni di riprese serratissime, vissuti sempre insieme.

"Non potevamo fare altro che stare chiusi appartamento a riprese finite. Non potevamo muoverci. È stato così divertente perché doveva essere una grande sorpresa, un grande segreto", ha detto Paul. "Poi all'improvviso hanno annunciato che ci saremmo stati anche noi, quindi perché ci hanno tenuto in prigione? Seriamente, ci stavano solo prendendo in giro".

Il finale di Better Call Saul è sempre più vicino. Cosa vi aspettate dalla conclusione di questo show? Ditecelo nei commenti.