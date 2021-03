Better Call Saul 6, AMC annuncia uno spinoff prequel animato intitolato Slippin' Jimmy

AMC Networks ha annunciato una lista di programmazione originale digitale che include Slippin' Jimmy, uno spinoff prequel animato di Better Call Saul sui fratelli Jimmy (Bob Odenkirk) e Chuck McGill (Michael McKean).

Lo show seguirà le avventure dei giovani fratelli McGill a Cicero, Illinois, anni prima che i due avvocati si scontrassero privatamente e professionalmente per lo studio legale Hamlin, Hamlin & McGill.



Il nuovo spettacolo animato arriva dagli scrittori Ariel Levine e Kathleen Williams-Foshee ed è stato creato nello stile retrò della serie Fat Albert, renderà omaggio a "tutto: dagli spaghetti western a Buster Keaton".



Non è chiaro se Odenkirk e McKean torneranno per prestare la loro voce alla versione più giovane dei loro personaggi in Slippin 'Jimmy. Lo spettacolo animato prende il nome dal vecchio soprannome del futuro Saul Goodman, da un tempo in cui Jimmy truffava approfittando della "stagione autunnale".



AMC ha anche annunciato una nuova stagione di episodi di Better Call Saul Employee Training, cortometraggi live-action che hanno visto protagonisti personaggi dello show come Kim Wexler (Rhea Seehorn), Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) e Gustavo Fring (Giancarlo Esposito).



Le riprese della sesta e ultima stagione di Better Call Saul sono iniziate e dovrebbe debuttare su AMC all'inizio del 2022. Mentre ancora non è stata fissata una data per la premiere di Slippin 'Jimmy potete dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle domande a cui l'ultima stagione di Better Call Saul dovrebbe rispondere.