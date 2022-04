Better Call Saul 6, l'anello di Saul nel nuovo post a due settimane dal debutto

A due anni dagli ultimi episodi di Better Call Saul, è in arrivo la sesta e ultima stagione della serie spin-off di Breaking Bad che vede protagonista l'avvocato Saul Goodman, alias Jimmy McGill, interpretato da Bob Odenkirk.

Poche settimane fa, il nuovo trailer di Better Call Saul 6 ci ha permesso di dare un primo sguardo a ciò che accadrà nei prossimi episodi: Jimmy e Kim iniziano a diventare sempre più paranoici, sebbene gli affari sembrano andare a gonfie vele per l'avvocato.

Con il post che potete vedere a fine pagina, sugli account ufficiali della serie prosegue il countdown verso la data d'esordio dell'ultima e corposa stagione di Better Call Saul.

La longeva serie ideata da Vince Gilligan e Peter Gould si concluderà con ben 13 episodi che saranno distribuiti in due parti: i primi 7 episodi debutteranno il prossimo 18 aprile, mentre la seconda metà della sesta stagione arriverà sugli schermi dei telespettatori l'11 luglio.

Ma non è tutto qui: a sua volta, Better Call Saul avrà 3 spin-off! Oltre al rinnovo degli episodi web di Better Call Saul Employee Training, debutteranno anche lo show animato Slippin' Jimmy (sul quale sono al lavoro gli animatori di Rick e Morty) e la miniserie Cooper's Bar con il personaggio interpretato da Lou Mustillo e con il ritorno di Rhea Seehorn, seppure in un ruolo diverso da quello di Kim.