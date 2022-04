Better Call Saul 6, in arrivo uno spin-off su Gus Fring? Parla Giancarlo Esposito!

Con la conclusione di Better Call Saul ormai prossima, si sta cominciando a parlare con sempre maggiore insistenza della possibilità che Vince Gilligan possa realizzare ulteriori spin-off di Breaking Bad. Tra i tanti vociferati e tra i più chiacchierati attualmente, c'è lo spin-off su Gus Fring. In un'intervista ne ha accennato Giancarlo Esposito.

Dopo la conferma dello stesso Vince Gilligan che sarebbero in corso delle trattative per nuovi spin-off di Breaking Bad, è Giancarlo Esposito a candidarsi direttamente per il ruolo di protagonista in un eventuale spin-off su Gus Fring. "Gli ultimi giorni [sul set di Better Call Saul], stavo piangendo e mi guardavo alle spalle e ho sentito Vince [Gilligan] dire, 'non si sa mai'. Così, ho sempre voluto, e sentito, come se ci fosse ancora spazio per del materiale sull'ascesa di Gus. Sento che sarebbe interessante sapere da dove proviene".

Esposito ha recentemente parlato dell'arco narrativo del suo Gustavo Fring in quest'ultima stagione di Better Call Saul. Sia in questo spin-off che in Breaking Bad è implicitamente suggerito che Gus Fring abbia preso parte al regime di Augusto Pinochet in Cile prima di essere costretto a fuggire e assumere una nuova identità. L'attore ha dichiarato che questo passaggio sarebbe molto interessante da esplorare in futuro. Il suo desiderio ultimo di indipendenza personale.

"Sento che veniva da una famiglia molto ricca, ha avuto l'opportunità di dirigere, non solo la famiglia, ma il governo in un altro paese. Aveva quel tipo di intelligenza, quel carisma, quella statura, e vi ha rinunciato perché voleva essere un uomo indipendente. C'è qualcosa di affascinante per me in questo".

Staremo a vedere che decisioni prenderà Gilligan e soprattutto l'emittente AMC. Intanto, Better Call Saul 6 esordirà in Italia su Netflix il 19 aprile prossimo, il giorno successivo alla messa in onda statunitense.