Better Call Saul 6, Bob Odenkirk: 'Non sto scappando da Jimmy McGill e Saul Goodman'

Better Call Saul 6 arriverà su Netflix Italia a partire dal 19 Aprile, facendo uscire con cadenza settimanale gli episodi dell'ultima stagione fino al 16 Agosto. Con questa season i fan salutano lo show, e l'attore Bob Odenkirk è pronto a dire addio al famoso avvocato penalista Jimmy McGill/Saul Goodman: ma ecco cosa ha detto in merito.

"Non sto scappando dal personaggio" ha voluto chiarire Odenkirk ai microfoni di Variety. "Penso talvolta alcune persone lo facciano. Credo che uno dei motivi per cui non sto scappando da lui è per come è stato scritto da Vince Gilligan, Peter Gould e tutti gli sceneggiatori. Mi ritrovo a girare una commedia in una pagina e, quattro pagine dopo, porto sullo schermo il dramma più serio mai scritto. È stato un fantastico mix con dinamiche incredibili, quindi è difficile immaginare un'altra parte che abbia un range così ampio. Mi piaceva Jimmy McGill, il personaggio dietro Saul Goodman, anche se non amo le scelte che ha fatto".

Una dichiarazione importante la sua, che lo allontana sicuramente da altri attori divenuti celebri grazie al personaggio da loro interpretato in una serie, e che una volta terminato lo show in questione hanno fatto di tutto per non essere più riconosciuti per quel personaggio. Nel corso dell'intervista Odenkirk ha continuato a parlare di Jimmy, spiegando qual è secondo lui il problema di quest'ultimo. "Ha davvero fatto sì che i suoi risentimenti lo guidassero e ha lasciato che il suo dolore fosse il motore principale di tutto ciò che ha fatto. Credo solo che sia chiaramente un errore. Posso capire il motivo per cui le persone lo fanno … ma non ti porterà da nessuna parte alla lunga."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto noi restiamo in attesa della sesta stagione dello show, mentre vi ricordiamo tutto ciò che c'è da sapere su Better Call Saul 6.