Better Call Saul 6, Bob Odenkirk rivela: 'Vedrete dei momenti di follia'

Continuano le interviste al protagonista di Better Call Saul: Bob Odenkirk ha infatti rivelato qualche dettaglio in più riguardo le attese puntate conclusive dello show prequel di Breaking Bad incentrato sulla vita di Saul Goodman.

Come sapete, ad inizio di ogni stagione sono presenti alcune scene in bianco e nero, incentrate sulle vicende di Saul Goodman in seguito alla fine di Breaking Bad. Secondo quanto ha rivelato il celebre attore durante un'intervista con i giornalisti di TheWrap, la sesta stagione ci mostrerà qualche dettaglio in più sulla sua vita ad Omaha, ecco i commenti di Bob Odenkirk: "Penso che vedremo molte scene in bianco e nero in più nella sesta stagione. Vedrete dei momenti di follia, finché non inizieranno i veri problemi... Mi piace pensare che abbiamo imparato qualcosa su come gestire le proprie aspirazioni, le ambizioni e tutto quello che è successo in Breaking Bad. Scopriremo qualcosa in più su Gene, come si comporta adesso che è una persona più matura che ha perso tutto, almeno la prima volta. Mi chiedo cosa farà Gene per proteggersi o per attaccare ancora una volta gli altri".

La pandemia di Coronavirus ha rallentato i lavori sulle prossime puntate inedite dello show, per questo la data di uscita non è ancora stata confermata. Nel frattempo vi segnaliamo le nostre ipotesi riguardo il finale di Better Call Saul.