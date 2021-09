Better Call Saul 6, Bob Odenkirk è tornato sul set! La foto della star

Alla fine di luglio, come si ricorderà, Bob Odenkirk era collassato sul set di Better Call Saul ed era stato ricoverato in ospedale, facendo preoccupare familiari, colleghi e fan. L'attore adesso sta bene ed è tornato sul set, dove sono in corso le riprese della sesta e ultima stagione della serie spin-off di Breaking Bad.

Bob Odenkirk ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, in cui è seduto al trucco, per comunicare la buona notizia ai suoi follower.

"Sono tornato al lavoro per Better Call Saul!" ha scritto l'attore nella didascalia. "Sono davvero felice di essere qui e di poter vivere la mia vita circondato da persone così buone. A proposito, questa è la professionista del make up Cheri Montesanto, che mi sta rendendo meno brutto per le riprese" ha aggiunto, citando la truccatrice nella foto (anche se di spalle) insieme a lui.

Qualche giorno fa abbiamo letto gli aggiornamenti di Thomas Schnauz sulla sesta e ultima stagione di Better Call Saul. Lo sceneggiatore, produttore e regista ha spiegato, tra le altre cose, che in assenza di Bob Odenkirk le riprese sono andate avanti con le scene che non coinvolgevano il protagonista, e di non sapere ancora se la stagione finale dello show sarà o meno divisa in due parti.

Con il ritorno sul set del protagonista, si può in ogni caso sperare che la produzione di Better Call Saul 6 prosegua d'ora in poi senza altri intoppi.