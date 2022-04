Better Call Saul 6, cameo delle star di Breaking Bad? Ne parla Vince Gilligan

Mentre Better Call Saul si prepara all'ultima stagione, si avvicina il punto in cui la trama dello spin-off si ricongiungerà a quella della serie madre Breaking Bad e in molti si aspettano di poter vedere di nuovo sullo schermo alcuni dei personaggi che ne sono stati protagonisti, come il duo interpretato da Bryan Cranston e Aaron Paul.

I due attori avevano interpretato i memorabili Walter White e Jesse Pinkman in Breaking Bad, alla quale è seguita la serie prequel che ha spostato il focus sul loro avvocato, Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk.

E' proprio il creatore di entrambe le serie, Vince Gilligan, ad anticipare una rivelazione che farà felici molti fan dei due show, perché sembra proprio che rivedremo qualche faccia nota nei 13 episodi della sesta e ultima stagione di Better Call Saul!

Gilligan si sarebbe aperto sul tema durante un'intervista con Variety in occasione dell'anteprima di Better Call Saul 6, svelando che non è del tutto escluso che le star di Breaking Bad possano apparire nella stagione conclusiva dello spin-off: "Sarebbe davvero un peccato se lo show finisse senza che Cranston e Paul appaiano, non credete?"

Nella stessa occasione anche il co-creatore Peter Gould ha parlato dei possibili cameo in Better Call Saul 6, sottolineando l'avvicinamento alla timeline di Breaking Bad che di certo rende ancor più plausibile un possibile intreccio tra i personaggi dei rispettivi show.

Nonostante i dettagli e gli indizi seminati nel trailer e nel teaser di Better Call Saul 6, la trama dell'ultima stagione resta ancora top-secret, ma non preoccupatevi! E' ormai vicinissima la data dell'esordio della prima metà della stagione 6 di Better Call Saul, che debutterà il prossimo 18 aprile, mentre la seconda parte uscirà a partire dall'11 luglio.