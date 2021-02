Better Call Saul 6, come procedono i lavori della nuova stagione? Le ultime news

Ormai manca sempre meno. La sesta stagione di Better Call Saul, che andrà a chiudere la splendida serie spin-off prequel di Breaking Bad tornerà per stupire i propri fan con una storia e una narrazione al cardiopalma. Il finale della quinta stagione ci ha lasciati con il fiato sospeso, e non vediamo l'ora di scoprire come si concluderà la storia.

Se Bob Odenkirk ha dichiarato che Better Call Saul 6 avrà dei momenti di follia, è arrivato il momento di parlare delle riprese e di come procedano i lavori della serie incentrata sulla storia della discesa agli inferi dell'avvocato Saul Goodman.

Quando inizieranno i lavori sul set di BCS6?

Da tempo ormai, sappiamo - anche grazie alle dichiarazioni di Giancarlo Esposito - che la produzione comandata da Vince Gilligan e Peter Gould comincerà le riprese durante il mese di marzo 2021, con una première dello show che, a quel punto, potrebbe avvenire intorno alla fine dello stesso anno o, alla peggio, all'inizio del 2022.

Tuttavia, di recente un tweet di Michael Mando, attore canadese interprete di Ignacio "Nacho" Varga nella serie, potrebbe suggerire che le cose siano leggermente diverse e, per una volta - in un periodo pieno di rimandi e stop - in positivo.

Il post incriminato (che potrete trovare in calce alla notizia), è datato 16 febbraio 2021 e recita:

"Addio Canada e Benvenuti Stati Uniti. In volo verso BCS6".

Ciò significa che, stando alle sue informazioni, gli attori potrebbero già in questo momento essere insieme, pronti a partire con i ciak del sesto arco narrativo della serie. Anticipare di qualche settimana le operazioni sul set potrebbe fare ben sperare per un'uscita almeno dei primi episodi della sesta stagione (che sarà composta da 13 puntate invece che dalla classiche 10) entro il 2021. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su quanto abbia guadagnato Bob Odenkirk per recitare in Better Call Saul, la palla passa a voi: aspettate con ansia la sesta stagione di Better Call Saul? Volete scoprire come si concluderanno le storie di Saul Goodman e Kim Wexler? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!