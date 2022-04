Better Call Saul 6: date, orari e informazioni sull'uscita su Netflix Italia

Manca ormai pochissimo all'uscita su AMC e a breve distanza su Netflix della sesta stagione di Better Call Saul, che sarà anche la conclusiva e chiuderà l'arco di Saul Goodman riunendosi con Breaking Bad. Due le parti in cui sarà divisa e tantissimi gli appuntamenti su piccolo schermo: ecco la guida completa per non rischiare spoiler.

È passato relativamente poco da quando avevamo visto Bob Odenkirk dire addio a Better Call Saul nell’annunciare l’ultimo fine riprese della serie. Questo perché, come sta avvenendo negli ultimi anni per diversi show di grande successo, soprattutto quando si apprestino a conclusione con le loro battute e stagioni finali – si veda il caso eclatante di The Walking Dead, sempre di AMC – le emittenti scelgono appositamente di suddividere le stagioni in più parti così da accrescere l’hype e l’attesa nei confronti del titolo.

Per questo motivo, gli ultimi ciak si sono chiusi quando la post-produzione della prima metà di episodi era già praticamente conclusa. Sono 13, gli episodi totali della stagione – contro i dieci delle precedenti – con i quali lo spin-off surclasserà il totale di puntate della serie originale (62) con una in più. I primi due usciranno il 18 aprile su AMC e dal giorno successivo saranno disponibili su Netflix. Lo stesso per quanto riguarda tutti i successivi, che verranno distribuiti a cadenza settimanale (e con un giorno di distanza su Netflix) fino al 23 maggio. Questo per quanto riguarda la prima metà di episodi, 7 in totale.

La seconda metà con i 6 restanti seguirà la stessa modalità, ma riprenderà invece dall’11 luglio con un solo episodio (e il 12 su Netflix). Le successive puntate, a cadenza settimanale, ci accompagneranno fino a ferragosto spaccato, il 15 agosto. Dall’Italia quindi, dovremo dire addio allo show il 16 agosto. Per quanto riguarda l’orario, è probabile che la finestra sia la stessa delle precedenti stagioni: alle 9:00 del mattino, visto che andranno in onda la sera prima su AMC. Sull’ultima stagione ci sono grandissime aspettative da parte della rete. Rhea Seehorn, interprete di Kim Wexler, ha anticipato: “Questa stagione è pazzesca. Farà letteralmente esplodere la testa agli spettatori. Non vedo l’ora che esca“.

Concorde anche lo showrunner e co-produttore esecutivo Peter Gould: “Sin dall’inizio di Better Call Saul, il mio sogno era di raccontare tutta la storia di Jimmy McGill, il nostro eroe complicato e compromesso: adesso AMC e Sony hanno trasformato in realtà questo sogno. Non potremmo essere più grati ai fan e ai critici che hanno reso possibile questo viaggio. Il prossimo mese iniziamo a lavorare alla sesta e ultima stagione, e daremo il massimo per finire col botto”. Per quanto riguarda quanto vedremo nei prossimi episodi e chi ritroveremo, trovate qui tutto quello da sapere su Better Call Saul 6.