Better Call Saul 6, dov'è Kim Wexler in Breaking Bad?

L'ultimo episodio di Better Call Saul disponibile su Netflix, Giochi e divertimento, apre diversi interrogativi anche alla luce di ciò che viene raccontato in Breaking Bad, che nella narrazione inizia dopo gli eventi della serie su Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk. In particolare i quesiti riguardano Kim Wexler.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Better Call Saul.



L'ultimo episodio del prequel di Breaking Bad si conclude con Saul Goodman - Bob Odenkirk è stato nominato agli Emmy - che emerge a discapito di Jimmy McGill, il quale rompe con la moglie Kim Wexler (Rhea Seehorn). Nello stesso appartamento in cui Lalo Salamanca (Tony Dalton) ha ucciso Howard Hamlin (Patrick Fabian) due episodi prima, Better Call Saul mette in scena la "morte" più attesa, quella di Jimmy McGill.



"Ho passato gran parte della mia vita con te. Ma siamo cattivi con tutti quelli che ci circondano. Altre persone soffrono a causa nostra" dice Kim in lacrime a Jimmy, ricordando come l'ultimo piano abbia portato alla morte di Howard e alla distruzione dello studio legale Hamlin & McGill "Da soli andiamo bene ma insieme... siamo veleno".



Ma i fan si chiedono: dove si trova Kim Wexler durante Breaking Bad? La risposta è: fuori dalla vita di Saul Goodman. Kim annuncia di aver lasciato il mondo della legge e di aver lasciato Jimmy che cessa di esistere prima che Saul assuma i suoi clienti più famosi: Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul).



"Senza Kim il Jimmy che conosciamo cessa di esistere" ricorda Michael Morris, produttore esecutivo AMC.

Ecco la nostra recensione dell'episodio 9 di Better Call Saul 6.