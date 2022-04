Better Call Saul 6, quanti episodi avrà quest'ultima stagione?

È partita tre giorni fa la messa in onda prima su AMC e a un giorno di distanza su Netflix della sesta e ultimissima stagione di Better Call Saul. Nel corso dei prossimi episodi saluteremo il Saul Goodman di Bob Odenkirk, ma rincontreremo i protagonisti di Breaking Bad. Ecco il perché di tante puntate e la divisione in due parti.

Grande, grandissima attesa per i prossimi episodi della serie con protagonista Bob Odenkirk nei panni dell’avvocato più invischiato e spregiudicato di Albuquerque, New Mexico, da quando è stata annunciata la presenza – attesa, sperata – dei grandi protagonisti dello show originale: il Walter White interpretato da Bryan Cranston e il Jesse Pinkman vestito da Aaron Paul. Ci chiedevamo (e otterremo ovviamente risposta) come sia possibile la loro presenza, vista la separazione netta fra le timeline di Breaking Bad e Better Call Saul. Le ambientazioni delle due serie distano anni e un crossover non si potrà ottenere a meno di grossi salti temporali nella serie di Vince Gilligan e Peter Gould.

Per l’occasione, abbiamo consigliato un rewatch indispensabile di Breaking Bad per arrivare preparati sui prossimi episodi di Better Call Saul in arrivo. Si tratta di una lista ridottisima, pensata per chi non ha troppo tempo da dedicarci o per chi, più probabilmente, lo dedicherà tutto alla grande quantità di episodi di BCS che arriveranno di qui ad agosto. Avete capito bene: la serie ci accompegnarà esattamente fino a ferragosto con un numero record di episodi. Tredici in tutto, tre in più di tutte le altre cinque stagioni, che si fermavano a dieci puntate. Il record sta più che altro nel fatto che, con questo trittico aggiuntivo, Better Call Saul si aggiudica il titolo di primo grande spinoff a superare, per durata, la sua serie originale. Breaking Bad contava infatti 62 episodi – il 62esimo elemento sulla tavola periodica, guarda caso, è il samario, usato nella cura per il cancro ai polmoni.

Better Call Saul invece lo supererà di un episodio, arrivando a un totale di 63. Questo porta alla divisione in due parti della stagione in corso. Essendo in numero dispari, la prima sarà composta da 7 episodi. I primi due sono usciti il 18 aprile su AMC e dal giorno successivo sono stati resi disponibili sul catalogo Netflix. Lo stesso avverrà per i prossimi, che verranno distribuiti a cadenza settimanale (e con un giorno di distanza su Netflix) fino al 23 maggio. Il prossimo in ordine di uscita, quindi, arriverà su Netflix il 26 aprile. La seconda metà con i 6 episodi restanti seguirà la stessa modalità, ma riprenderà invece dall’11 luglio con un solo episodio (e il 12 su Netflix). Le successive puntate, a cadenza settimanale, ci accompagneranno fino a ferragosto spaccato, il 15 agosto. Dall’Italia quindi, dovremo dire addio allo show il 16 agosto. Voi siete pronti a salutare Saul Goodman? Noi, affatto.