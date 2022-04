Better Call Saul 6, quali episodi di Breaking Bad riguardare in attesa della nuova season

A dirla tutta, l'agognato e ora annunciato crossover nel finale di Better Call Saul potrebbe essere occasione er rivedere Breaking Bad per intero. Ma se avete il tempo per una manciata di episodi, alcuni in particolare possono aiutare. Soprattutto per capire la guerra intestina e di lunga durata fra Gus Fring e i Salamanca.

Si avvicina a grandi passi il debutto della stagione finale dello spinoff con protagonista Bob Odenkirk: trovate qui tutte le finestre di distribuzione di Better Call Saul 6, piuttosto articolate visto che sarà divisa in due parti. Con il fine riprese, Bob Odenkirk sembrava aver detto addio a Saul Goodman, ma nuovi intrecci si preparano nell’universo di Vince Gilligan e il più importante sarà la presenza, nei prossimi episodi, di Bryan Cranston e Aaron Paul nei panni di Walter White e Jesse Pinkman. Sono molti altri i personaggi condivisi dalle due serie, ma per questo snello rewatch abbiamo voluto concentrarci sui grandi episodi di debutto e congedo in Breaking Bad, oltre a quelli riguardanti la guerra fra Gus Fring e i Salamanca, che farà da cardine alla trama di Better Call Saul 6.

Better Call Saul (2x08): Come non citare l’episodio che diede poi il nome allo spinoff e che segna il debutto di Saul Goodman. Walter e Jesse si trovano nei guai quando Badger viene arrestato da un agente per spaccio e rischia di venderli alla DEA. È qui che entra in scena Saul come avvocato difensore di Badger, architettando un piano per salvare tutti e offrendosi a Walter come il Tom Hagen de Il Padrino: un consigliere, qualcuno su cui fare affidamento. Tornerà centrale poi la scena del rapimento, in cui Saul dice: “Siete qui su ordine di Lalo? È tutta colpa di Ignacio”. Due personaggi che sappiamo centrali nei prossimi episodi.

Un minuto (3x07): Il primo tassello della vendetta di Gus Fring contro i Salamanca, di cui scopriremo in seguito i motivi. Gustavo avverte Hank dell’arrivo dei gemelli Leonel e Marco per vendicarsi della morte di Tuco. Sarà il cognato di Walt ad avere la meglio sui due, che vedremo tornare, più inquietanti che mai, nei prossimi episodi.

Fratelli (4x08): È l’episodio che rivela una delle trame cardine di entrambi gli show, vale a dire la vendetta a lungo tramata di Gus contro il Cartello. La causa è la morte del suo socio (e probabile partner) Max Arcineaga per ordine di Don Eladio e per mano di Hector Salamanca. Molto di quello che avverrà nell’universo narrativo affonda le radici in quest’evento.

Alla salute (4x10): Non passano neanche due episodi, che vediamo già l’enorme vendetta di Gus, una carneficina orchestrata avvelenando la tequila dell’intero cartello, nella stessa casa di Don Eladio che avevamo visto riesumata in quel vecchissimo flashback con Max e Gus.

Fine della storia (4x13): L’ultimo appuntamento di Gus (ma anche di Hector, l’ultimo dei Salamanca) con la vendetta è anche uno degli episodi storici di BB. Il seguito lo conosciamo. Entrambi fanno la loro uscita di scena su stratagemma di Walt, che usa Hector come un pacco bomba contro Gus per vendicare, lui stavolta, la fine del Cartello.

Tutto torna (5x15): Dove c’è un inizio c’è anche una fine. Per Saul, non solo in BB ma più in generale nella sua carriera, è il penultimo episodio della serie. I giochi si stanno chiudendo e l’avvocato contatta Ed l’estrattore per fuggire e crearsi una nuova vita a Omaha, quella che vedemmo nei primissimi flashforward in bianco e nero di BCS.

La lista sarebbe ancora lunga, a voi vengono in mente episodi che amate particolarmente?