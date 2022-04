Better Call Saul 6: il primo episodio dello spin-off di Breaking Bad batte ogni record!

Sarà stata forse l'annunciata apparizione di Walter e Jesse o l'avvicinarsi della sua definitiva conclusione, ma stando a quanto riportato dai canali ufficiali dell'emittente AMC, il primo episodio di Better Call Saul 6 ha battuto ogni record.

Non solo lo show con Bon Odenkirk ha segnato per ora il miglior esordio per un serie drammatica nel 2022, portando a casa ben 1,4 milioni di telespettatori in contemporanea, ma ha anche incrementato in maniera considerevole il numero di abbonati della piattaforma streaming AMC+.

"È stata una lunga attesa di due anni per questa ultima stagione di Better Call Saul, e i fan dello show hanno accolto il momento del suo ritorno con una risposta che si addiceva a tutto ciò che questo straordinario team creativo ha offerto", ha affermato Dan McDermott, presidente di intrattenimento e AMC Studios per AMC Networks. "Che si tratti di streaming su AMC+, di guardare sulla nostra rete lineare supportata da pubblicità o di impegnarsi sui social media, i fan ci hanno dato grandi soddisfazione e la scorsa notte è stato solo l'inizio di quella che sarà un'indimenticabile stagione finale per quella che è diventata una serie storica per la nostra azienda e tutta la televisione".

Bon Odenkirk continua ad essere incredulo per l'affetto dei fan di Better Call Saul che non solo hanno permesso alle serie di diventare la più vista degli ultimi mesi ma la hanno anche mandata al primo posto tra le tendenze di Twitter per oltre 10 ore di fila. Insomma, l'addio a Saul Goodman si preannuncia come più agrodolce che mai.