Better Call Saul 6, finale di metà stagione clamoroso: quando escono i nuovi episodi?

Come promesso, il finale di metà stagione di Better Call Saul 6 ha sconvolto i fan con un cliffhanger a dir poco clamoroso e tragico, e ovviamente adesso tutti si stanno domandando: quando usciranno i prossimi episodi di Better Call Saul?

Come forse saprete, infatti, l ultima stagione di Better Call Saul durerà più del previsto, con un totale di tredici episodi rispetto ai dieci delle precedenti stagioni. Tuttavia, per godere delle prossime puntate bisognerà aspettare ancora un po', perché da oggi Better Call Saul andrà in pausa col finale di metà stagione. Nella settima puntata, intitolata 'Plan and Execution', Jimmy e Kim riescono ad incastrare Howard e a mandare a monte la sua lunga causa legale, mentre Lalo Salamanca nel corso dell'episodio pianifica la sua operazione di vendetta ai danni di Gustavo Fring. Nell'ultima sequenza, però, la storia di Jimmy, Kim e Howard collide con quella si Lalo, dato che il boss si reca a casa dei due avvocati: qui, per un brutto scherzo del destino, trova Howard, arrivato poco prima per una resa dei conti con Jimmy e Kim, e purtroppo Lalo uccide Howard senza troppe cerimonie davanti ai due protagonisti, inorriditi e sconvolti.

Come abbiamo detto, la stagione si interromperà qui per il momento, ma l'attesa non sarà lunghissima per fortuna. Le prossime di puntate di Better Call Saul ripartiranno da martedì 12 luglio 2022, quando andrà in onda l'episodio otto. Da lì in poi non ci saranno più pause, e il finale della serie andrà in onda dal 16 agosto.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.