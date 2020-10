Better Call Saul 6: Giancarlo Esposito rivela quando avranno inizio le riprese

La quinta stagione di Better Call Saul ci ha lasciati col fiato sospeso in attesa di sapere cosa accadrà al nostro amatissimo protagonista interpretato da Bob Odenkirk nella sua stagione conclusiva, con Giancarlo Esposito che pare aver rivelato quando inizieranno le riprese nel corso di una sua recente intervista concessa a HeyUGuys.

Nel corso della chiacchierata, Esposito ha rivelato che tornerà nei panni di Gus Fring il prossimo marzo, quando riprenderanno le riprese della sesta stagione di Better Call Saul. "Dovevamo ripartire lo scorso settembre, ma adesso pare che riprenderemo a marzo. Abbiamo un brillante team di sceneggiatori ovviamente, quindi è sempre emozionante per me tornare al lavoro per questa serie. Non abbiamo avuto la possibilità di tornare a lavorare sulla stagione 6 e sono emozionatissimo per Vince e Peter, e Melissa Bernstein, la nostra produttrice, nel poter tornare sul set a un certo punto di marzo".

Infatti, la produzione dello show con Bob Odenkirk era ricominciata a febbraio 2020, prima che il lockdown ne causasse lo stop forzato. Purtroppo, non sappiamo a che punto si erano fermate le riprese, e le brutte notizie non sono finite, perché in un'intervista a The Hollywood Reporter, Peter Gould ha dichiarato che: "stiamo lavorando per riprendere tutto nella massima sicurezza, non vorremmo aspettare troppo per ritornare a girare, ma dovremo vedere", annunciando già all'epoca che le riprese non sarebbero ripartite prima dell'inizio del 2021.

Con i tempi spostati così tanto in avanti, è decisamente impossibile aspettarsi un'uscita degli episodi prima della metà del 2021, se non alla fine dello stesso anno. Però c'è una notizia positiva: gli episodi della sesta stagione saranno 13, e non 10 come le stagioni passate.

Qui potrete trovare la nostra recensione di Better Call Saul 5.