Better Call Saul 6, Kim Wexler morirà? Risponde Bob Odenkirk

Moltissimi dei telespettatori di Better Call Saul si domandano cosa sia accaduto a Kim Wexler. Il personaggio interpretato da Rhea Seehorn infatti, non è stato mai visto nè tantomeno menzionati in Breaking Bad e dunque in tanti credono che sia di fatto morto.

Secondo i telespettatori, questo drammatico evento verrà raccontato nel corso della sesta e ultima stagione di Better Call Saul ma Bon Odenkirk non sembra poi esserne così convinto. Secondo l'attore che interpreta proprio l'interesse amoroso di Kim, il destino della donna potrebbe essere assai differente.

"Sinceramente, non credo davvero che Kim sia morta", ha detto di recente Odenkirk al Guardian quando gli è stato chiesto del finale. "Cerco di non scoprire queste cose in anticipo. Mi piace essere sorpreso proprio come uno spettatore della storia. Ho le mie teorie, ma sono fondamentalmente solo teorie, proprio come quelle dei fan".

L'attore che tornerà con Better Call Saul probabilmente agli inizi del 2022, ha poi aggiunto: "Non credo che muoia. Penso che sia ad Albuquerque e stia ancora esercitando la professione di avvocato. Lui in qualche modo cerca ancora di incrociare le sue strade con lei. Per me, questo alimenterebbe il suo desiderio di essere sui cartelloni pubblicitari ovunque, perché vuole che lei lo veda".

Intanto, sembra chiaro, che nell'ultima stagione di Better Call Saul ritroveremo 3 vecchie conoscenze. Voi cosa vi aspettate dagli episodi conclusivi? A vostro avviso Kim morirà? Fatecelo sapere nei commenti!