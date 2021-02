Better Call Saul 6, ecco quanto potrebbe mancare all'uscita su Netflix

L'attesa intorno alla sesta e ultima stagione di Better Call Saul è alle stelle. In parte il motivo è dovuto al fatto che la serie, spin-off di Breaking Bad, chiuderà un cerchio durato quasi 10 anni permettendoci finalmente di avere uno sguardo completo sugli incredibili personaggi e il mondo ideato da Vince Gilligan, ma non solo.

Infatti, è innegabile che - nel corso delle stagioni - la serie che ha Bob Odenkirk come protagonista ha saputo spogliarsi dai panni di serie "compendio", per avere una propria dignità e anzi aver superato (a detta di molti) la tensione narrativa della sua "sorella maggiore". Abbiamo già visto insieme come potrebbe concludersi Better Call Saul, ma oggi siamo qui per parlarvi della produzione dello show, cercando di capire quanto potrebbe mancare alla sua uscita su Netflix.

Le riprese di Better Call Saul 6

Nei piani originali, i lavori sul set per l'ultimo arco narrativo dedicato alle avventure di Saul Goodman sarebbero dovuti iniziare a settembre del 2020, ma la pandemia globale di COVID-19 ha rallentato di molto lo stato di avanzamento delle riprese. Attualmente, il primo ciak del crime drama originale AMC e distribuito internazionalmente da Netflix è previsto per marzo 2021, sempre ad Albuquerque (New Mexico) e nelle zone limitrofe.

La data di uscita della sesta stagione

Purtroppo, ciò complica non di poco una possibile uscita di BCS6 entro il 2021. Mantenendo la pubblicazione settimanale, è possibile che i primi episodi vadano in onda con la produzione ancora in atto, ma al momento pensiamo sia davvero difficile vedere la première prima dell'inizio del 2022. La buona notizia, tuttavia, è che per il sesto e ultimo ciclo di episodi il numero di puntate è aumentato: si passa dalle 10 delle prime cinque stagioni alle 13 della sesta. Non ci resta che attendere.

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo a un'interessante intervista a Bob Odenkirk che rivela come in Better Call Saul 6 ci saranno momenti di follia. Ora vogliamo sapere la vostra: attendete con impazienza la sesta e ultima stagione di Better Call Saul? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!