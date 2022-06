Better Call Saul 6: un'oscura minaccia apre il trailer della seconda parte di stagione

AMC ha diffuso sui suoi canali social il primo teaser trailer della seconda parte della Stagione 6 di Better Call Saul che promette ai suoi fan un finale decisamente esplosivo, come lo è stata tutta la prima parte finora arrivata in streaming (in Italia la serie arriva direttamente su Netflix). La seconda parte debutterà l'11 luglio prossimo.

Dopo il clamoroso finale di metà stagione di Better Call Saul, i nuovi episodi arriveranno a partire dall'11 luglio prossimo sulle reti di AMC mentre in Italia dovrebbero arrivare come sempre su Netflix a partire dal giorno successivo alla messa in onda statunitense.

Ora abbiamo un nuovo teaser che si concentra su un auricolare per telefono vivavoce (e sapete chi li indossa, giusto?) su un tavolo con la luce che lampeggia. Sembra che ci sia Jimmy (Odenkirk) a fare la voce fuori campo, dicendo a chiunque stia parlando: "Non sono tuo amico. E se diventate avidi e decidete di tornare per averne ancora? Non fatelo". A chi si sta rivolgendo nello specifico il protagonista? Non ci resta che attendere l'arrivo della seconda parte di questa fantastica ultima stagione.

Per quanto riguarda il futuro dell'universo di Breaking Bad, Dan McDermott, presidente del settore intrattenimento e degli AMC Studios di AMC Networks, ha chiarito in un'intervista rilasciata a Variety questa settimana che non ci sono piani immediati per il ritorno di Gilligan e Gould nell'universo dello show.

"Posso dirvi che se potessi fare qualcosa per incoraggiare Vince e Peter a continuare in questo universo, lo farei", ha risposto McDermott senza mezzi termini. "Penso che dovremmo chiederlo a loro, ma la porta è sempre aperta e desidero ardentemente il giorno in cui il mio telefono squillerà e Vince, Peter o i nostri amici della Sony chiameranno per dire: 'Ehi, penso che abbiamo un'altra serie ambientata in questo universo'".

Nel frattempo, Bryan Cranston ha parlato del suo cameo in Better Call Saul, che vedremo nella seconda parte di stagione.