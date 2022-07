Better Call Saul 6, Peter Gould:'Non sapevamo della pausa di metà stagione'

Peter Gould è il co-creatore di Better Call Saul insieme a Vince Gilligan e di recente è stato intervistato in merito alla seconda parte della sesta stagione dello show, in streaming da ieri con l'ottavo episodio intitolato Point and shoot. Gould si è soffermato anche sulla scelta di 'spezzare' la stagione dopo l'episodio sette.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Better Call Saul 6.

"Giusto per confermare l'ovvio. Quando abbiamo interrotto gli episodi diverso tempo fa non avevamo idea che ci sarebbe stata una pausa nel mezzo. Abbiamo solo pensato che l'episodio 7 fosse un buon finale per un episodio. Non sapevamo che avremmo fatto aspettare sei settimane alle persone per mostrare l'altra parte" ha confessato Gould.



Oltre a chiedersi in quante scene appariranno Walter e Jesse, i fan vogliono saperne di più sull'addio a Lalo Salamanca:"Non sarebbe un grande personaggio se Tony [Dalton] non l'avesse interpretato. Gran parte della sua spavalderia e delle sue abitudini simili a Errol Flynn provengono da Tony. È davvero un mix tra il killer di un cartello e una star del cinema anni '40. È stato molto triste dire addio a Tony e salutare Lalo. Ma dobbiamo giocare secondo le regole che abbiamo stabilito. E sappiamo che Gus Fring è vivo e vegeto e farà affari qualche anno dopo, quando lo incontreremo in Breaking Bad. Nessuno di noi ha visto come potrebbe essere possibile se Lalo fosse ancora là fuori con l'obiettivo di vendicarsi di Gus. E poi c'è quella battuta in Breaking Bad in cui Gus dice a Hector che è l'ultimo Salamanca sopravvissuto. Detto questo, che avventura è stata con Tony, tutti vorrebbero lavorare di nuovo con lui".



Scoprite il trailer ufficiale del finale di Better Call Saul 6.