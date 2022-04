Better Call Saul 6, quando è ambientato precisamente e perché tornano Walt e Jesse

Il ritorno di Walter White e Jesse Pinkman nella stagione finale di Better Call Saul ha mandato in visibilio i fan, senza però che qualcuno si chiedesse in che vesti sarebbero tornati. Fra la serie con Saul Goodman e l'originale Breaking Bad c'è infatti un grosso problema di timeline: che quella dei due sia una comparsa minimale?

Solo cinque giorni ci dividono ormai dal debutto, sugli schermi di AMC negli Stati Uniti e a cascata su quelli di Netflix nel resto del mondo, dell’ultimo tassello di uno degli spinoff più amati nella storia del piccolo schermo, che con il record di 13 episodi nella sesta e ultima stagione riesce addirittura a surclassare la serie madre – Breaking Bad aveva 62 episodi totali – di una puntata – BCS ne avrà 63. Vista la presenza annunciata di Bryan Cranston e Aaron Paul nei panni di Walter White e Jesse Pinkman, avevamo consigliato un rewatch di puntate mirate di Breaking Bad per arrivare preparati alla nuova stagione di BCS.

Ma nella foga dell’annuncio non ci si era resi conto che, questo trionfale ritorno, pone non pochi problemi: almeno nella modalità in cui avverrà. Pochi giorni fa, Vince Gilligan ha chiesto retoricamente ai microfoni di Variety: "Sarebbe davvero un peccato se lo show finisse senza che Cranston e Paul appaiano, non credete?". Poi è arrivata la conferma ufficiale ma molti lo davano già per certo, sostenendo semplicemente che essendo BCS il prequel di BB, con tanti personaggi in comune tra l’altro, era naturale che il primo finisse dove il secondo inizia, magari sovrapponendosi negli ultimi episodi. Peccato che la timeline, invece, sia tutta sballata.

Nella serie madre, il primo episodio iniziava con Walter che compie il suo 50esimo compleanno nel 2008. Ma il tempo scorre particolarmente lento negli show di Gilligan, salvo qualche salto temporale verso la fine, poiché Walter impiega quattro stagioni per festeggiare nuovamente gli anni. Lo stesso vale per Saul Goodman. Tolti i flashforward in bianco e nero alla sua nuova vita a Omaha, BCS inizia nel 2002 e arriva al 2004 nel finale dell’ultima stagione solo al prezzo di un notevole salto temporale. Questo però distacca comunque i due show di ben quattro anni, che nelle serie scorrono normalmente in 16 stagioni, calcoli alla mano. Le opzioni, a questo punto, sono solo due.

La prima è di assistere a un secondo salto temporale che allinei le timeline, magari in tempo per il midseason, viste le dichiarazioni di Peter Gould: “Ci stiamo avvicinando alla linea temporale di Breaking Bad. E se mai accadrà, sarà quando questi due show inizieranno ad incrociarsi. E penso che vedrete alcuni incroci sorprendenti e meravigliosi". L’altra è di trovarli in forma di ricordi, a flashback o flashforward. Il passaggio più logico sarebbe dedicare gli ultimi episodi della serie al periodo Omaha, o non si capirebbe perché inserirlo, così da mostrare in flashback tutto ciò che ha portato Saul a quella fine derelitta. Tutta la serie, in effetti, è un ripercorrere la propria vita a ritroso. Trovate qui tutte le date di distribuzione di Better Call Saul 6.