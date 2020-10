Better Call Saul 6: quando esce la prossima stagione su Netflix?

Da cinque anni ormai, Better Call Saul si è affermata come una delle serie migliori a cui abbiamo potuto mai assistere. La quinta stagione ci ha tenuti col fiato sospeso e, in attesa dell'ultimo ciclo di episodi che concluderà la "discesa agli inferi" di Jimmy McGill, Peter Gould si è espresso su quello che sarà il finale di Better Call Saul.

La domanda che ora tutti ci chiediamo è: quando potremo assistere alla sesta e ultima stagione dello show? Partiamo da ciò che sappiamo.

La quinta stagione del crime drama firmato da Vince Gilligan e Peter Gould è uscita a partire dal 23 febbraio 2020, per concludersi il 20 aprile 2020 (in Italia, gli ultimi 3 episodi doppiati sono arrivati solo il 3 luglio 2020). L'obiettivo originario dello show era, com'è stato per le prime due stagioni e per la quinta, puntare a un'uscita che coprisse il periodo febbraio/aprile del 2021, con le uniche "eccezioni" che sarebbero rimaste quelle della terza (uscita tra aprile e giugno 2017) e della quarta stagione (tra agosto e ottobre del 2018).

Infatti, la produzione dello show con Bob Odenkirk era ricominciata a febbraio 2020, prima che il lockdown ne causasse lo stop forzato. Purtroppo, non sappiamo a che punto si erano fermate le riprese, ma purtroppo le brutte notizie non sono finite, perché in un'intervista a The Hollywood Reporter, Peter Gould ha dichiarato che: "stiamo lavorando per riprendere tutto nella massima sicurezza, non vorremmo aspettare troppo per ritornare a girare, ma dovremo vedere", annunciando che le riprese ricominceranno non prima dell'inizio del 2021.

Con i tempi spostati così tanto in avanti, sembrerebbe difficile aspettarsi un'uscita degli episodi prima della metà del 2021, se non alla fine dello stesso anno. Però c'è una notizia positiva: gli episodi della sesta stagione saranno 13, e non 10 come le stagioni passate.

Recentemente, Better Call Saul ha vinto il suo primo Emmy Award (tuttavia, solo nella sezione Creative Arts, e non nel Primetime), come miglior serie con episodi brevy comedy o drama per la webserie Better Call Saul Employee Training: Legal Ethics With Kim Wexler, con Rhea Seehorn. Purtroppo, per i Primetime Emmy la serie dovrà ancora aspettare, nonostante la stupenda quinta stagione: qui potrete trovare la nostra recensione di Better Call Saul 5.

E voi? Attendete con ansia il ritorno di Better Call Saul? Fatecelo sapere nello spazio commenti!