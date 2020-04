Better Call Saul 6: quando uscirà la stagione finale?

Il finale di Better Call Saul 5 ha sorpreso tutti gli appassionati della serie prequel di Breaking Bad, cerchiamo di scoprire quindi quando andrà in onda la sesta stagione, che secondo le parole dello showrunner concluderà le vicende della serie.

Considerando anche le stagioni precedenti, possiamo ipotizzare che la sesta sarà composta da dieci puntate, che ci mostreranno come si concluderanno le vicende di Kim, Jimmy e degli altri. Attualmente, come rivelato da Bob Odenkirk in varie interviste, lo showrunner e il resto della troupe sono impegnati nella preproduzione, momento in cui viene scritta la sceneggiatura della stagione e cercati eventuali nuovi attori da inserire nello show, nonostante questo possiamo immaginare che l'attuale emergenza Coronavirus avrà un impatto anche sui lavori di Better Call Saul.

Per questi motivi pensiamo che sarà molto probabile aspettarsi una data di uscita verso la fine dell'estate del 2021, con tempistiche simili a quella della quarta stagione, che ha fatto il suo debutto il 6 agosto 2018, andando a concludersi ad ottobre. Questa previsione non tiene conto di eventuali altri ritardi, ma siamo sicuri che Netflix vorrà continuare a seguire il trend di pubblicare una stagione della serie all'anno.

In attesa di notizie ufficiali vi segnaliamo la nostra recensione di Better Call Saul 5.