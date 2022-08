Better Call Saul 6 stava per fare un 'remake' di una famosa scena di Breaking Bad!

I fan aspettavano con ansia l'episodio di Better Call Saul intitolato Breaking Bad, il momento in cui l'avvocato Saul Goodman (Bob Odenkirk) prende in carico due clienti illustri: Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul). Un incontro atteso, rivisitato per l'occasione nella sesta stagione dello show AMC.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sull'episodio 11 di Better Call Saul 6. Se volete saperne di più potete scoprire com'è stata realizzata la scena con Walter e Jesse.



"Devono stare seduti insieme al buio e a disagio a guardarsi" spiega Thomas Schnauz, autore e regista dell'episodio. Il riferimento è al momento del rapimento sul camper, flashback che apre l'episodio 11.

Intervistato sul blog AMC, l'autore ha raccontato come inizialmente si pensasse di riprendere dall'incontro in ufficio, il primo incontro tra Walt e Saul.

"Dove mostriamo [nella timeline] il ritorno di Walter White? Per diverso tempo abbiamo parlato del momento in cui Walt si finge lo zio di Brandon Mayhew e cerca di assumerlo ma non sembrava abbastanza giusto o abbastanza drammatico" ha spiegato Schnauz "Osservando tutte le diverse scene precedenti ci siamo resi conto che lo spazio era tra il rapimento e il momento in cui stavano pianificando come salvare Badger, sembrava un vero punto debole da riempire. 'Cosa fanno questi tipi tra loro dopo il tentato rapimento e durante quell'imbarazzante viaggio di ritorno?'".



Inoltre ha spiegato perché era arrivato il momento tanto atteso: il ritorno di Walt e Jesse:"Volevamo tracciare un parallelo tra chi era Saul in passato e chi è Gene e le ragioni perché è diventato Saul. Nell'episodio creiamo il 'momento 2001: Odissea nello spazio' con l'osso che si trasforma nell'astronave, dove Kim (Rhea Seehorn) rompe con lui e gli racconta di come ha tenuto nascosta la verità su Mike e Lalo (Tony Dalton). E poi diventa totalmente Saul Goodman [...] Sembrava il giusto episodio per fare un flash back tra il periodo di Saul Goodman, il periodo di Walter White e confrontarli con quello che sta succedendo nel mondo di Gene".



Su Everyeye trovate la recensione dell'episodio Breaking Bad, disponibile su Netflix.