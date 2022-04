Better Call Saul 6: Saul Goodman è l'avvocato di Spider-Man in No Way Home in un fan-edit

La prima sconcertante sorpresa svelata dalla visione di Spider-Man: No Way Home al cinema è stata scoprire che Matt Murdock è l'avvocato di Peter Parker nella scena dell'esordio nel MCU di Daredevil ma un fan si è divertito con il montaggio della pellicola e a Charlie Cox ha così sostituito Bob Odenkirk, interprete di Saul Goodman.

Composto da clip della prima apparizione di Odenkirk nei panni del suo personaggio in Breaking Bad, l'esilarante clip funziona piuttosto bene per via della conversazione con Peter, zia May e Happy Hogan, nonostante il suo contenuto sia molto poco appropriato per il Marvel Cinematic Universe. Matt Murdock è stato in grado di tirare fuori dai guai Peter Parker all'interno del film, facendolo così bene in effetti che non siamo riusciti a vedere nulla di tutto ciò sullo schermo, quindi possiamo solo immaginare quanto sarebbe diverso No Way Home se Saul Goodman fosse stato l'avvocato di Peter.

Odenkirk e il suo Saul Goodman sono pronti a tornare con l'imminente sesta e ultima stagione di Better Call Saul su AMC (in Italia come sempre su Netflix). La stagione di 13 episodi dello show sarà divisa in due parti, la prima delle quali esordirà su Netflix il 19 aprile, a quasi due anni dal cliffhanger che ha concluso il finale della quinta stagione. I sei episodi conclusivi della seconda parte arriveranno sei settimane dopo dato che sono attesi per il mese di luglio.

Non è del tutto la fine per lo show, poiché il network AMC ha annunciato tre spin-off di Better Call Saul: oltre al rinnovo degli episodi web di Better Call Saul Employee Training, ci saranno lo show animato Slippin' Jimmy (a cui starebbero lavorando gli animatori di Rick e Morty) e la miniserie Cooper's Bar con il personaggio interpretato da Lou Mustillo e con il ritorno di Rhea Seehorn, ma in un ruolo diverso da quello di Kim.