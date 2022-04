Better Call Saul 6, ecco la scena inedita dal primo episodio della serie AMC!

L'atteso ritorno di Better Call Saul è ormai alle porte, a più di due anni dal debutto della stagione precedente. A pochi giorni dall'esordio della sesta e ultima stagione di Better Call Saul, la testata TvLine ha diffuso in anteprima una clip del primo episodio!

Si tratta di una scena di pochi minuti (potete vederla cliccando sul link Fonte a fine articolo), che arriva direttamente dalla prima puntata di Better Call Saul 6, che andrà in onda su AMC il 18 aprile e sarà disponibile su Netflix Italia a partire dal giorno successivo.

Nella clip vediamo l'incontro tra Mike, Tyrus e Gus (rispettivamente interpretati da Jonathan Banks, Ray Campbell e Giancarlo Esposito) dopo il tentativo di uccidere Lalo Salamanca (Tony Dalton). I tre non sanno che Lalo è ancora in vita, ma Gus inizia ad avere qualche sospetto poiché nessuno dei mercenari inviati a ucciderlo ne è uscito vivo. "Si sa che può succedere", osserva Mike con la suanota impassibilità.

Secondo Mike, adesso è sufficiente riportare Nacho in salvo, ma Gus non sembra essere convinto. Tyrus abbandona la stanza, che si fa carica di tensione quando i due si confrontano: "La lealtà deve esserci da entrambe le parti, Varga ha fatto tutto ciò che gli hai chiesto" ricorda Mike, "il ragazzo merita il tuo rispetto". "Ce l'ha" risponde Gus alla fine della clip, "Hai altro da dirmi?".

Nell'attesa di sapere se Gus Fring sarà protagonista di uno spin-off di Better Call Saul, non ci resta che attendere l'inizio della sesta e ultima stagione della serie spin-off di Breaking Bad, nella quale rivedremo Walter White e Jesse Pinkman!