Better Call Saul 6: ecco in quante scene appariranno Walter e Jesse negli episodi finali

Dopo aver annunciato il ritorno di Walter e Jesse in Better Call Saul, Bryan Cranston adesso sembra aver anticipato in quante scene rivedremo i due iconici personaggi di Breaking Bad negli episodi conclusivi di Better Call Saul, che riprenderanno la normale programmazione a partire dal prossimo 11 luglio con la seconda parte della sesta stagione.

Durante il podcast Basic! di SiriusXM, Cranston ha discusso proprio del ritorno di Walt e Jesse: "C’è una scena in cui è presente Aaron senza di me. E c’è una scena in cui io sono presente senza di lui. E poi c’è una scena in cui ci siamo entrambi. Ci sono quindi tre scene in arrivo, ed è stato davvero fantastico".

La star di Breaking Bad, che tornerà anche nella seconda e ultima stagione di Your Honor, ha raccontato che hanno girato le scene nell’unico periodo in cui erano disponibili: "Ci hanno fatto arrivare privatamente ad Albuquerque, siamo andati in un’area privata dall’aeroporto e, non appena siamo usciti dall’aereo, c’era un SUV che ci stava aspettando ai piedi della scaletta. Eravamo completamente nascosti, in vero stile Breaking Bad. Nessuno sapeva, o poteva sapere, che eravamo in città ed è stato eccitante".

Cranston e Paul, a detta del primo, hanno quindi trascorso quattro giorni nascosti in un Airbnb, senza avere il permesso di uscire: "Poi arrivava il SUV e dovevamo salire e andare fino allo studio".

Il ritorno di Cranston e Paul era sempre stato nell'aria dal 2015, non solo nei desideri degli spettatori, ma nei piani originali della writing room, che sentiva il peso e l'onere di questa svolta. Lo stesso showrunner Peter Gould ha esplicitato che ancor prima che lo show vedesse la luce, la domanda era sempre quella: rivedremo Walt e Jesse? Anche la risposta è sempre stata un abbastanza scontato e deciso "sì".

Nell'attesa della ripresa della programmazione dello show, ecco la recensione del midseason finale di Better Call Saul 6.