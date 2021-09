Better Call Saul 6, Thomas Schnauz aggiorna sull'ultima stagione: i dettagli

La produzione di Better Call Saul è in una fase tranquilla, dopo il malore accusato da Bob Odenkirk sul set qualche settimana fa. Ciò non significa che il produttore e regista Thomas Schnauz non abbia argomenti interessanti da condividere con i fan riguardo l'ultima attesissima stagione dell'acclamato spin-off di Breaking Bad.

Se volete ulteriori aggiornamenti su Better Call Saul 6 li potete trovare sul nostro sito. Intervistato da Den of Geek, Schnauz ha trattato diversi argomenti, tra cui il finale conclusivo della serie.

La stagione sarà divisa in due parti? Schnauz ammette di non esserne al corrente:"Non lo so. A causa dei ritardi COVID e poi del malore e della guarigione di Bob, non ho idea di quando o come andranno in onda gli episodi. Tutto con la produzione sta andando avanti, in maniera costante ma lenta. Stiamo girando scene che non coinvolgono Bob in questo momento. Ho appena finito di modificare la mia versione da regista dell'episodio 7, e ho scritto alcune note sulla mia sceneggiatura per l'11. Sto ancora aspettando di sentire le scadenze di quando lavorerò all'11".



Sull'evoluzione di Gene Takovic, Schnauz ha le idee chiare:"Ovviamente ci occuperemo del futuro di Gene, ma non sono libero di dire quanto o quanto poco sarà nello show. Ne abbiamo parlato un sacco quando stavamo dividendo gli episodi. [...] Siamo intervenuti tutti e Peter Gould ha ottenuto la decisione definitiva e penso che abbiamo scelto qualcosa che ci abbia fatto tutti contenti".

Infine il discorso si è indirizzato verso Lalo:"La stagione 5 è davvero speciale per me [...] Tony Dalton è stato una parte importante di questo e certamente si parlò di introdurre il personaggio di Lalo sin dalla prima stagione ma ora, con il senno di poi, credo che sia il momento perfetto. Non posso dire se il ruolo di Lalo sarà più grande o più piccolo nella stagione 6".



Bob Odenkirk ha avuto un malore sul set di Better Call Saul e ora sta osservando un periodo di riposo prima di tornare sul set.