Better Call Saul 6, il trailer ufficiale della stagione conclusiva

A due anni di distanza dagli ultimi episodi di Better Call Saul, ecco finalmente il trailer ufficiale della sesta e ultima stagione della fortunata serie AMC, nonché spin-off di Breaking Bad, incentrata sull'avvocato Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk.

Dopo il breve teaser di Better Call Saul 6 in cui abbiamo visto un manifesto in cui Saul Goodman alias Jimmy McGill è ricercato, il trailer ci permette di dare un primo sguardo a ciò che vedremo nella stagione conclusiva di Better Call Saul.

Jimmy e Kim iniziano a diventare sempre più paranoici: "Non ti sembra mai di essere seguito da qualcuno?" gli chiede la donna nei primi secondi del trailer dell'ultima season, che debutterà tra poche settimane.

Gli affari sembrano procedere bene per Jimmy, che quando fa il suo ingresso nel salone di bellezza, trova molti clienti in attesa dell'avvocato Saul Goodman. Ma vediamo anche una serie di cadaveri avvolti in dei teli e allineati fuori dalla tenuta di Lalo, in seguito al bagno di sangue con cui si è conclusa la quinta stagione.

Una serie di brevi frammenti di scene che vedremo nell'ultima e corposa stagione di Better Call Saul, la serie ideata da Vince Gilligan e Peter Gould. I 13 episodi che accompagneranno gli spettatori al gran finale di questa lunga avventura saranno divisi in due parti: i primi 7 episodi debutteranno il prossimo 18 aprile, mentre per la seconda metà della stagione sarà necessario aspettare l'estate, o meglio l'11 luglio.

Non è del tutto la fine per lo show, poiché il network AMC ha annunciato tre spin-off di Better Call Saul: oltre al rinnovo degli episodi web di Better Call Saul Employee Training, ci saranno lo show animato Slippin' Jimmy (a cui starebbero lavorando gli animatori di Rick e Morty) e la miniserie Cooper's Bar con il personaggio interpretato da Lou Mustillo e con il ritorno di Rhea Seehorn, ma in un ruolo diverso da quello di Kim.