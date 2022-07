Better Call Saul 6, il trailer ufficiale della stagione conclusiva: la fine è vicina!

"Se dovessi lasciarti, cerca di ricordare i bei momenti": è sulle parole e sulle note del cantautore folk Fred Neil che scorrono le immagini in bianco e nero delle iconiche ambientazioni di Better Call Saul ormai deserte. Il nuovo trailer degli episodi conclusivi della serie spin-off di Breaking Bad è un malinconico addio a tutti gli spettatori.

Dopo il breve teaser di Better Call Saul 6 uscito pochi giorni fa, tornano le atmosfere in bianco e nero a presentare la conclusione dell'avventura dell'ormai iconico avvocato Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk. La seconda parte della stagione 6 di Better Call Saul debutterà il prossimo 11 luglio negli USA e gli episodi in uscita a cadenza settimanale saranno disponibili su Netflix.

Fin dal primo episodio di Better Call Saul, la serie prequel di Breaking Bad ha anticipato un futuro poco radioso per Saul Goodman, con vari flashforward in bianco e nero ambientati dopo gli eventi della serie di punta che mostrano il protagonista nei panni del manager di un Cinnabon a Omaha, il capoluogo della contea di Douglas nello stato del Nebraska.

E mentre AMC apre la porta a nuovi spin-off di Breaking Bad, sappiamo già che la stagione conclusiva di Better Call Saul vedrà il ritorno di Walter White e Jesse Pinkman, un annuncio che ha fatto esultare tutti gli appassionati dell'iconica serie madre che ha segnato la storia recente della serialità televisiva.

Sempre a proposito del futuro del franchise di Breaking Bad, il dirigente di AMC Dan Mc Dermott ha chiarito che al momento non ci sono nuovi progetti in cantiere con Gilligan e Gould: "Posso dirvi che se potessi fare qualcosa per incoraggiare Vince e Peter a continuare in questo universo, lo farei", ha dichiarato. "Penso che dovremmo chiederlo a loro, ma la porta è sempre aperta e desidero ardentemente il giorno in cui il mio telefono squillerà e Vince, Peter o i nostri amici della Sony chiameranno per dire: 'Ehi, penso che abbiamo un'altra storia ambientata in questo universo'".