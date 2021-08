Better Call Saul 6, le ultime novità sulla produzione dell'ultima stagione

Dopo che il mondo ha trattenuto il fiato per Bob Odenkirk in seguito alla notizia che l'attore è stato portato d'urgenza in ospedale dopo un collasso sul set, è stato annunciato che è ora in condizioni stabili. L'aggiornamento sulle sue condizioni è stato un enorme sollievo per tutti, non ultimi gli spettatori di Better Call Saul.

Il malore è avvenuto mentre l’attore stava girando la sesta e ultima stagione di Better Call Saul. La data di uscita esatta non è stata rivelata, ma secondo Deadline, la stagione 6 di Better Call Saul sarebbe dovuta arrivare nel primo trimestre del 2022 (gennaio, febbraio, marzo), ma dopo quanto accaduto a Odenkirk, tutti si domandano se la data di uscita sarà spostata.



Dopo i ritardi di produzione dovuti alla pandemia nel 2020, le riprese di Better Call Saul sono iniziate a marzo. Odenkirk era sul set della serie di successo AMC quando, il 27 luglio, ha subito un "piccolo attacco di cuore". Per fortuna, l'attore si riprenderà completamente, ma ha scritto su Twitter che si sarebbe preso una comprensibile pausa.



Odenkirk non ha approfondito, lasciando i fan a chiedersi cosa potrebbe significare la pausa per l'uscita della prossima stagione.



Sei stagioni dopo, Better Call Saul è più vicino che mai agli eventi di Breaking Bad, lo spettacolo che ci ha presentato Jimmy McGill/Saul Goodman di Odenkirk. Alla fine della serie originale, Saul è fuggito da Albuquerque ed è diventato Gene Takovic, un manager di Cinnabon con sede in Nebraska.



Lo spettacolo dovrà anche spiegare cosa succede a Kim Wexler. Mentre molte persone attribuiscono la sua assenza in Breaking Bad alla sua morte, Odenkirk ha detto che potrebbe non essere così.



Tre delle precedenti cinque stagioni di Better Call Saul sono state rilasciate nel mese di febbraio e quindi non sarebbe stata una sorpresa se la sesta stagione fosse arrivata in quel mese del 2022, tuttavia, a seguito del recente spavento che ha coinvolto Odenkirk, non è chiaro se ci sarà un ulteriore ritardo nelle riprese e successivamente nella data di uscita, anche se è probabile.