Better Call Saul 6, le ultime novità: uscita, trama, personaggi

Dopo lunghissima attesa e i ritardi nelle riprese dovuti alla pandemia e al brutto malore di Bob Odenkirk, manca ormai pochissimo alla distribuzione su Netflix degli episodi che comporranno la sesta e ultima stagione di Better Call Saul. Ma non disperate per il gran finale: la conclusione vera e propria si farà attendere.

Fanno la loro comparsa sui canali ufficiali dei principali social i primi teaser di Better Call Saul, la serie creata da Vince Gilligan come prequel di Breaking Bad e incentrato sull’avvocato più invischiato e scavezzacollo di tutta Albuquerque, Nuovo Messico: Saul Goodman. Nella serie di AMC, molti dei personaggi dell’originale BB che accompagneranno (o ostacoleranno) il nostro Jimmy McGill nella sua scalata all’interno delle aule di tribunale, fino a diventare l’uomo dietro lo slogan (S’all Good, Man!) e al suo fatidico incontro con il Walter White di Bryan Cranston. Perché ripercorrere tutto questo? Perché il suo viaggio in solitaria è ormai alla fine con questa sesta stagione di distribuzione imminente, che ne determinerà la conclusione.

Poco prima dell’inizio delle riprese, lo showrunner e co-produttore esecutivo Peter Gould aveva preannunciato: “Sin dall’inizio di Better Call Saul, il mio sogno era di raccontare tutta la storia di Jimmy McGill, il nostro eroe complicato e compromesso: adesso AMC e Sony hanno trasformato in realtà questo sogno. Non potremmo essere più grati ai fan e ai critici che hanno reso possibile questo viaggio. Il prossimo mese iniziamo a lavorare alla sesta e ultima stagione, e daremo il massimo per finire col botto”. Sulle ambizioni di questo gran finale è concorde anche Rhea Seehorn, interprete di Kim Wexler: “Questa stagione è pazzesca. Farà letteralmente esplodere la testa agli spettatori. Non vedo l’ora che esca“.

A contribuire, tutti i conti lasciati in sospeso dalla scorsa stagione. Nacho ha portato Lalo al cospetto di Don Eladio, che ha dato la sua benedizione alla futura attività degli inquietantissimi Salamanca. In realtà però, Nacho sta facendo il doppio gioco per Gus, che ha intenzione di uccidere Lalo: l’attentato si risolve in un insuccesso, ma il malavitoso si fa passare per morto. Parallelamente, Jimmy e Kim sono al lavoro su un piano tutto loro: distruggere Howard Hamlin. Con queste premesse ripartirà la sesta stagione, che vista la mole di episodi verrà divisa in due parti.

Tredici, per l’esattezza, in cui vedremo il ritorno, ovviamente, di Bob Odenkirk (Jimmy McGill), affiancato dagli iconici Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut) e Giancarlo Esposito (Gus Fring), oltre a Rhea Seehorn (Kim Wexler), Patrick Fabian (Howard Hamlin), Michael Mando (Nacho Varga) e Tony Dalton (Lalo Salamanca). Stando ai brevissimi trailer, la prima metà di stagione verrà distribuita a partire dal 18 aprile di quest’anno sul canale statunitense AMC, per poi essere caricata in contemporanea su Netflix a partire dal giorno dopo via via che gli episodi usciranno negli Stati Uniti. Non c’è ancora una data per la seconda metà di episodi, ma non dovrebbe trascorrere molto, visto che le riprese sono state chiuse in blocco dopo la lunga interruzione per il malore di Odenkirk sul set di Better Call Saul. Voi l’aspettate? Ditecelo nei commenti!