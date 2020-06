Better Call Saul 6: Walt e Jesse torneranno per il finale di stagione?

Gus Fring, Mike Ehrmantraut, Hector Salamnaca, Hank Schrader: questi sono solo alcuni degli amatissimi personaggi di Breaking Bad tornati sul piccolo schermo grazie allo spin-off Better Call Saul, ma adesso, a pochissime battute dal finale, tutti si chiedono se le vere star dell'universo creato da Vince Gillian torneranno per chiudere il cerchio.

Fin dall'inizio della serie con protagonista Bob Odenkirk molti fan hanno sperato in un ritorno di Walter White e Jesse Pinkman nel finale, così che le due serie potessero essere non solo collegate, ma essere viste con un vero e proprio prequel e sequel. Adesso lo showrunner Peter Gould dà le prime preziose informazioni sull'argomento.

"Mi piace pensare che non abbiamo l'obbligo di riportare Walt e Jesse in Better Call Saul perché sono davvero magnifici in El Camino. Detto questo, mi piacerebbe riaverli e vorrei tanto che Bryan dirigesse un episodio. Ho avuto modo di scrivere un episodio [di Breaking Bad] diretto da Bryan ed ero sul set con lui ogni giorno. È stata un'esperienza meravigliosa e lui è un regista magnifico, uno dei pochi che riesce ad unire la commedia più spensierata e il dramma più oscuro. È straordinario. Aaron Paul è forse l'essere umano più felice che abbia mai incontrato e rende felici tutti quelli che lo circondano. Quindi sì, mi piacerebbe riaverli".



"Tuttavia non vogliamo imporre la loro presenza", ha continuato Gould. "Perché le cose cambiano e la storia procede in un modo che ci renderà impossibile riportare indietro personaggi così amati allora non li riavremo. Il nostro obiettivo è quello di avere una storia che abbia un senso anche da sola e che non dipenda da queste o quelle vicende”.

I propositi ci sono e, forse, anche i presupposti e chissà che proprio quella di riportare Bryan Cranston e Aaron Paul sul set non rientri nelle pochissime idee per Better Call Saul che hanno visto la luce dei riflettori.