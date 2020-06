Better Call Saul: l'85% delle idee di Vince Gilligan fu scartata, ma non questa

Come spesso accade nelle produzioni di successo, anche il tavolo di scrittura di Better Call Saul ha avuto i suoi alti e bassi e il lavoro di lima dell'ideatore Vince Gilligan e dello showrunner Peter Gould è stato incessante: tra i pochi punti fermi del duo, uno in particolare della quinta stagione ha colpito i fan.

Di seguito troverete alcuni spoiler su Better Call Saul 5, attenzione!

Nell'episodio 5x05 intitolato Bagman, Jimmy McGill (Bob Odenkirk) svolge un lavoro da corriere per il signore del crimine Lalo (Tony Dalton) durante il quale rimane vittima di un'imboscata da parte di uomini armati. Con l'aiuto di Mike (Jonathan Banks) Jimmy scampa alla morte, ma entrambi rimangono bloccati nel deserto, situazione spinosa da cui usciranno solo collaborando.

Tra i dettagli principali dell'episodio i toni e le ambientazioni in stile Prima di Mezzanotte, pellicola del 1988 con protagonisti Robert De Niro e Charles Grodin:

"All'epoca l'ultima stagione di Breaking Bad era in post-produzione e Vince e io facevamo lunghe passeggiate lungo i vicoli di Burbank all'ora di pranzo. Quelle sono alcune delle strade più brutte di Los Angeles, ma in qualche modo molto favorevoli alla conversazione. Un giorno stavamo parlando di come sarebbe potuto andare [Breaking Bad]abbiamo iniziato a fantasticare. Probabilmente l'85% delle cose di cui parlammo non è mai stata realizzata, ma c'è un numero esiguo che abbiamo portato in scena. Una delle idee che mi ha emozionato di più era quella di fare un episodio in stile Prima di Mezzanotte con Jimmy e Mike. Ci sono voluti 48 episodi per arrivarci, non è stato facile, ma sono felice che ci siamo riusciti".

Nel lontano 2013, quando ebbe luogo la conversazione, l'idea di uno spin-off incentrato su Saul Goodman non era ancora nata, ma è strabiliante vedere come da una piccola idea sa nata una serie divenuta negli anni cult del genere drammatico.

Come tutti sappiamo con la sesta stagione di Better Call Saul vedremo concludersi le avventure di Jimmy/ Saul, Mike e Kim e solo pochi giorni fa è stato rivelato anche il numero di episodi di Better Call Saul 6