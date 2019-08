Better Call Saul: analizziamo i cambiamenti del suo personaggio con Bob Odenkirk

Continuano le interviste a Bob Odenkirk, mentre nell'ultima conversazione con il protagonista di Better Call Saul l'interprete di Jimmy McGill ha voluto descrivere la sua relazione con Kim Wexler, parlando ai microfoni di Deadline l'attore ha raccontato i dieci anni trascorsi con il personaggio apparso per la prima volta in Breaking Bad.

Ecco la risposta della stella della televisione: "Non conterei il Saul che abbiamo conosciuto in Breaking Bad come parte di questo viaggio. Era un personaggio monodimensionale. È stato molto divertente da interpretare in un progetto meraviglioso, ma per me è cambiato tutto con Better Call Saul, ed è un'avventura che mi ha portato in zone a me sconosciute. È un personaggio che mi sorprende sempre ed è sempre una sfida, non riesco a capirlo del tutto".

L'intervista continua parlando della quarta stagione, e quale parte della sceneggiatura ha colpito maggiormente Bob Odenkirk: "Penso che la parte più interessante sia come ha reagito Jimmy alla morte di Chuck. Per tutta la vita ha provato a farsi amare e rispettare dal fratello [...] Ovviamente Jimmy è così anche per il fratello, diventerà Saul per tutto il tempo nonostante sia solo una piccola parte di sé ma si farà avvolgere completamente da questo suo lato perché è arrabbiato, e non vuole pensare a cosa era prima, Jimmy McGill, una brava persona che ha cercato di fare il suo meglio e che voleva essere rispettata nonostante i suoi strani talenti".

Aspettiamo quindi ulteriori informazioni sulla quinta stagione del prequel di Breaking Bad, nel frattempo sappiamo che Tony Dalton sarà nel cast di Better Call Saul 5.