Better Call Saul, l'annuncio ufficiale: Walter e Jesse torneranno nella sesta stagione!

Era un po' il segreto di Pulcinella, in fondo, perché non concedere un momento di gloria a Walter White e Jesse Pinkman in Better Call Saul sarebbe stato un crimine di gran lunga peggiore di quelli commessi dai protagonisti dello show: nonostante questa consapevolezza, però, avere finalmente la certezza di questo ritorno ha tutto un altro sapore.

Proprio in queste ore, infatti, i profili social ufficiali della serie con Bob Odenkirk e Rhea Seehorn hanno regalato ai fan l'annuncio che tutti aspettavano da ben cinque stagioni: Walter White e Jesse Pinkman faranno finalmente il loro ritorno nel corso di questa sesta e ultima stagione dell'acclamatissimo spin-off di Breaking Bad.

"Stanno tornando" si legge semplicemente nel post diffuso sui social, nel quale vediamo una foto che ritrae proprio i personaggi di Bryan Cranston e Aaron Paul: un annuncio che arriva dopo la sibillina conferma di Vince Gilligan risalente ad alcuni giorni fa, e che sta facendo prevedibilmente esplodere di gioia milioni di fan.

Resta da capire, ovviamente, se i due faranno la loro comparsa già nel corso di questa prima parte della stagione finale, o se toccherà attendere il secondo giro di episodi: quel che è certo è che noi saremo qui ad attenderli a braccia aperte! A tal proposito, ecco tutte le informazioni relative all'uscita di Better Call Saul su Netflix in Italia.